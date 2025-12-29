Pakistan Bantah Pelucutan Senjata Hamas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pakistan menyatakan kesediaannya untuk menyumbang pasukan tentera kepada sebuah pasukan antarabangsa bagi memulihkan keamanan di Gaza, tetapi hanya dengan mandat yang tidak termasuk pelucutan senjata Hamas, iaitu klausa utama dalam rancangan damai 20 poin Amerika Syarikat.

Menurut laporan The Express Tribune, Timbalan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Pakistan, Ishaq Dar, menyifatkan penyertaan negara itu dalam Pasukan Penstabilan Antarabangsa (ISF) yang dicadangkan sebagai perkara yang "sangat sensitif" ketika sidang media pada hari Sabtu.

Namun, beliau menegaskan semula bahawa Islamabad hanya menyokong peranan sebagai pasukan pengaman dan bukan penguatkuasaan damai.

"Saya telah menjelaskan dengan nyata bahawa Pakistan dengan senang hati akan menyertainya jika mandatnya tidak melibatkan penguatkuasaan damai atau pelucutan senjata Hamas.

"Tanggungjawab ini terletak pada Pihak Berkuasa Palestin atau kerajaan yang memerintah pada masa itu.

"Peranan kami akan terhad kepada menyokong mereka dalam mengekalkan keamanan," kata Dar.

Pelucutan senjata Hamas merupakan salah satu keutamaan terpenting yang ditetapkan oleh AS dalam Fasa 2 rancangan damai mereka.

Pendirian pihak berkuasa awam dan tentera di Pakistan adalah jelas dan muktamad, dan negara ini tidak akan memaksakan keamanan, tetapi hanya memperkukuhnya.

Beliau seterusnya menuduh rejim Israel melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh dan mengutuk tindakan Tel Aviv dalam hal ini.

Hanya sebahagian kecil sahaja daripada rancangan damai Trump yang telah dilaksanakan, dan 20 poin yang dinyatakan dalam rancangan Trump itu belum dilaksanakan sepenuhnya.