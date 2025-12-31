Thailand Bebaskan 18 Askar Kemboja yang Ditahan pada Julai Selepas Gencatan Senjata Sempadan Dikekalkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Thailand hari ini membebaskan 18 askar Kemboja yang ditangkap pada Julai, menurut kedua-dua kerajaan, selepas gencatan senjata baharu antara jiran itu dikekalkan selama lebih tiga hari berikutan minggu-minggu pertempuran maut di sempadan.

“Saya boleh mengesahkan,” kata Menteri Penerangan Kemboja Neth Pheaktra kepada AFP apabila ditanya sama ada askar-askar tersebut telah dibebaskan dan memasuki semula wilayah Kemboja.

Kementerian Luar Thailand juga mengesahkan pemulangan 18 askar itu ke Kemboja, dengan menyatakan ia dilakukan "sebagai tanda niat baik dan pembinaan keyakinan," menurut satu kenyataan.

Askar-askar Kemboja yang dipulangkan dari Thailand selepas ditangkap pada Julai, menerima bunga ros daripada orang ramai berikutan pembebasan mereka di bawah syarat perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Disember 2025, di wilayah Pailin, Kemboja, 31 Disember 2025. — Gambar Reuters

Jiran Asia Tenggara ini bersetuju dengan gencatan senjata pada Sabtu, menamatkan pertempuran semula di sempadan mereka yang mengorbankan puluhan nyawa dan memindahkan lebih sejuta orang bulan ini.

Konflik ini berpunca daripada pertikaian wilayah mengenai penandaan sempadan sepanjang 800 kilometer antara Thailand-Kemboja dari era kolonial, di mana kedua-dua pihak mendakwa runtuhan kuil berusia berabad-abad.