Pangkalan "Ain al-Assad" Iraq Akan Segera Dikosongkan daripada Pasukan Pakatan Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hussein Allawi, penasihat Perdana Menteri Iraq, mengisytiharkan pada hari Rabu ini bahawa angkatan tentera Iraq akan mengambil alih ibu pejabat Pakatan Amerika di Pangkalan Ain al-Assad di wilayah Anbar dalam beberapa hari akan datang.

Allawi, dalam temu bual dengan agensi berita rasmi Iraq, menyatakan bahawa selepas persetujuan kerajaan Iraq dengan negara-negara anggota Pakatan Amerika untuk menamatkan misi pakatan itu pada September 2024, pelaksanaan keputusan ini bermula pada September 2025 berdasarkan kenyataan bersama. Ini bagi menamatkan misi-misi pada fasa pertama dan mengalihkan hubungan kepada kerjasama dua hala.

Beliau menambah bahawa angkatan tentera Iraq akan mengambil alih ibu pejabat pakatan itu di Pangkalan Ain al-Assad di wilayah Anbar dalam beberapa hari akan datang, sejajar dengan bermulanya tahun 2026, selepas tamatnya misi-misi dan keberangkatan delegasi Pakatan Amerika.

Allawi menjelaskan bahawa proses ini berlaku dalam rangka menamatkan misi Pakatan Amerika dan mengalihkan hubungan kepada rangka kerja kerjasama dua hala. Berdasarkan ini, nota-nota bagi kerjasama keselamatan bersama dalam memerangi keganasan, memperkukuh pembinaan kapasiti, pertukaran pengalaman, dan pelaksanaan latihan bersama akan ditandatangani.

Beliau menekankan bahawa fasa ini menamatkan babak penting dalam perang menentang kumpulan pengganas ISIS; perang yang berlanjutan selama 11 tahun dengan kerjasama dan penyelarasan meluas untuk membebaskan wilayah-wilayah Iraq daripada pendudukan pengganas. Pasukan kita, dengan sokongan Pakatan Amerika dari tahun 2014 hingga 2017, berjaya mengalahkan ISIS.

Allawi juga menyatakan bahawa kerajaan Iraq berhasrat, pada fasa kedua, untuk menamatkan misi Pakatan Amerika di Erbil menjelang September 2026.

Beliau menekankan bahawa Baghdad komited untuk memajukan hubungan pertahanan dengan Amerika Syarikat dalam rangka Perjanjian Rangka Kerja Strategik, dan akan meneruskan laluan yang sama dengan Britain, NATO, dan negara-negara Kesatuan Eropah termasuk Perancis, Jerman, Sepanyol, dan Itali.

Menurutnya, kerjasama-kerjasama ini akan memfokuskan pada latihan dan peningkatan keupayaan angkatan tentera Iraq, memperkukuh teori keselamatan negara, menyokong kedaulatan negara, dan merangkumi bidang seperti tentera udara, pasukan udara tentera darat, pertahanan udara, keselamatan siber, tentera laut terutamanya untuk perlindungan perairan wilayah, serta fasiliti minyak dan pelabuhan Iraq.