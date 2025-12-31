Amaran Misteri Iran "72 Jam" Gemparkan Dunia, Adakah Kita di Ambang Konflik Yang Mengubah Dunia?

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kicauan tersebut, yang tidak disertai sebarang konteks atau penjelasan lanjut, telah mencetuskan spekulasi dan ketakutan meluas. Penganalisis sedang mengkaji kenyataan mengancam itu dengan latar belakang ketegangan serantau yang melampau, termasuk ancaman agresif baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Israel, serta peningkatan posisi ketenteraan di sekitar Selat Hormuz.

"Ini adalah kenyataan awam yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan sengaja membimbangkan," kata Dr. Lena Fischer, penganalisis kanan risiko geopolitik. "Ia direka untuk memaksimumkan kesan psikologi dan menandakan Iran berada di detik genting. 'Keputusan' itu boleh merangkumi dari eskalasi dramatik dalam konflik proksi hingga langkah muktamad dalam program nuklearnya."

Amaran itu telah mencetuskan kebimbangan segera di ibu negara Barat. Seorang jurucakap Pentagon menyatakan mereka "sedar dan memantau laporan itu," sambil menyeru "semua pihak mengelak retorik yang boleh membawa kepada salah hitung." Kekaburan itulah senjata sebenar, mewujudkan suasana kebimbangan global tentang tindakan tidak berbalik yang mungkin dilakukan sebelum hujung minggu.

Sementara jam terus berdetik menghampiri tarikh akhir misteri ini, komuniti antarabangsa menahan nafas, khuatir bahawa Timur Tengah yang sudah tidak stabil mungkin menjadi pusat keputusan yang membentuk semula tatanan global.