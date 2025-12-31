Kod Jenayah Baharu Indonesia Jenayahkan Seks Sebelum Nikah, Hina Negara, Menteri Beri Amaran Risiko Penyalahgunaan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kod jenayah baharu Indonesia, yang akan mengjenayahkan hubungan seks sebelum nikah dan menghina negara apabila berkuat kuasa pada 2 Januari, memerlukan pengawasan awam untuk membantu mencegah penyalahgunaan undang-undang, kata seorang menteri kerajaan kepada Reuters. Kod setebal 345 muka surat itu diluluskan pada 2022 dan menggantikan satu set undang-undang yang digubal semasa pemerintahan kolonial Belanda. Definisi luasnya menarik kecaman aktivis demokrasi yang bimbang ia boleh menjejaskan kebebasan sivil dan kebebasan bersuara, serta meletakkan pengkritik kerajaan berisiko ditangkap.

Menteri Undang-undang Supratman Andi Agtas berkata penggubalan semula undang-undang itu adalah tepat pada masanya, namun mengakui terdapat risiko kuasa baharu itu disalahgunakan pihak berkuasa.

"Akan ada perkara sedemikian," katanya melalui telefon semalam, merujuk kepada potensi penyalahgunaan kod itu. "Kami tidak buta. Tetapi yang penting ialah kawalan awam. Apa-apa yang baharu tidak akan serta-merta sempurna."

Pindaan terhadap kod jenayah yang telah bertahun-tahun dalam proses penggubalan, diluluskan semasa penggal akhir bekas Presiden Joko Widodo. Pada masa itu, bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken menggesa Widodo mempertimbangkan semula beberapa peruntukan tersebut.

Kod itu dikemas kini untuk mencerminkan norma undang-undang dan budaya semasa Indonesia, dengan menyebut dasar baharu seperti sistem keadilan pemulihan, kata Agtas. "Ia sistem perundangan kita sendiri... berbeza daripada negara lain," tambahnya.

'Set undang-undang kolonial baharu'

Undang-undang ini mengjenayahkan hubungan seks di luar nikah dengan hukuman penjara sehingga setahun, tetapi hanya jika pasangan, ibu bapa, atau anak kepada tertuduh membuat aduan. Buat masa ini, hanya perzinaan yang merupakan jenayah di Indonesia.

Keperluan pelaporan itu telah meredakan kebimbangan industri pelancongan bahawa pelancong asing boleh dikenakan undang-undang ini, kata Hariyadi Sukamdani, pengerusi Gabungan Persatuan Pelancongan Indonesia.

Menghina presiden atau agensi negara boleh mengakibatkan hukuman penjara sehingga tiga tahun di bawah undang-undang baharu ini, manakala mereka yang menyebarkan komunisme atau ideologi lain "yang bertentangan" dengan ideologi negara Indonesia berhadapan hukuman penjara sehingga empat tahun. Definisi "menyerang maruah atau harga diri" dalam kod baharu, yang menyatakan ia merujuk kepada situasi di mana reputasi atau nilai diri seseorang rosak, termasuk tindakan seperti fitnah atau pencemaran maruah.

Asfinawati, pakar undang-undang yang menggunakan satu nama, berkata minggu ini bahawa definisi penghinaan adalah antara peruntukan luas yang menimbulkan kebimbangan untuk kebebasan bersuara dan kumpulan aktivis.

"Ini ialah set undang-undang kolonial baharu, digubal oleh kita sendiri," katanya, sambil menambah sifat kod yang luas itu tidak menjamin pegawai akan melaksanakannya dengan betul.

Agtas berkata pegawai undang-undang telah diberi taklimat mengenai kod baharu itu, dan bersama dengan kod prosedur jenayah berasingan yang dijadualkan berkuat kuasa pada Jumaat ini, terdapat langkah-langkah perlindungan bertujuan mencegah penyalahgunaan kuasa.