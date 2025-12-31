Larangan Penyiaran Imej Makhluk Hidup Turut Dilaksanakan di Wilayah Herat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber tempatan di wilayah Herat, Afghanistan, mengumumkan bahawa mulai hari ini (10 Januari), larangan penyiaran imej manusia dan makhluk hidup di media visual wilayah ini yang telah diumumkan 3 bulan lalu, kini dilaksanakan secara rasmi.

Sehubungan dengan itu, pegawai Amar Makruf Nahi Mungkar Taliban, bersama-sama dengan ketua maklumat dan budaya kumpulan itu, telah memanggil wartawan dan YouTuber ke satu mesyuarat dan menegaskan bahawa penyiaran imej sedemikian mesti dihentikan serta-merta.

Seorang yang hadir dalam mesyuarat tersebut memberitahu wartawan bahawa ketua Amar Makruf wilayah itu menyatakan bahawa arahan ini datang secara langsung daripada pemimpin Taliban dan enggan mematuhinya dianggap sebagai dosa besar.

Taliban juga memaklumkan kepada media bahawa semua wartawan mesti mempunyai janggut panjang dan penggunaan tali leher adalah dilarang.

Larangan ini, yang merupakan sebahagian daripada undang-undang Amar Makruf Taliban, mula dilaksanakan pada musim luruh 2023 dengan pengesahan undang-undang baru Amar Makruf. Ia bermula di wilayah-wilayah seperti Kandahar, Helmand, dan Takhar, dan sehingga kini, undang-undang ini telah dilaksanakan di 22 wilayah termasuk Herat, Balkh, Nangarhar, Badakhshan, dan Sar-e Pol, yang secara praktikalnya menukarkan banyak stesen televisyen menjadi radio.

Pertubuhan penyokong media seperti "Pusat Wartawan Afghanistan" menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran kebebasan bersuara dan memberi amaran bahawa penapisan yang teruk menyekat akses masyarakat kepada maklumat dan meletakkan media visual di ambang penutupan.

Perlu dinyatakan bahawa walaupun terdapat sekatan ini, beberapa pegawai Taliban masih menyiarkan imej mereka di media sosial dan hadir di hadapan kamera.

Larangan ini adalah berdasarkan Perkara 17 Undang-undang Amar Makruf Nahi Mungkar Taliban (diisytiharkan pada Ogos 2023), yang mengisytiharkan penyiaran imej makhluk hidup sebagai haram; pelaksanaannya bermula pada September 2023 dan secara beransur-ansur berkembang, bermula di wilayah selatan dan kemudian ke barat dan utara Afghanistan, sehingga mencapai lebih 22 wilayah pada Januari 2024 dan masih berterusan