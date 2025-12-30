Imam Khamenei Menyampaikan Pesanan Takziah Berikutan Pemergian Ayatollah Shafiee

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Imam Khamenei telah mengirimkan pesanan takziah berikutan pemergian ahli fikah yang rajin dan berilmu, Ayatollah Sayyid Ali Shafiee, yang merupakan anggota Majlis Pakar Kepimpinan.

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Saya menyampaikan takziah atas pemergian ahli fikah yang rajin, berilmu dan bapa kepada seorang syahid, Ayatollah Haj Sayyid Ali Shafiee (semoga rahmat Allah dilimpahkan ke atasnya), kepada keluarga beliau yang mulia, para pelajar, peminat, dan seluruh rakyat Ahvaz. Beliau adalah antara ulama yang soleh dari Khuzestan. Selain menjadi anggota Majlis Pakar Kepimpinan, ulama yang warak ini juga memiliki rekod jihad dan perkhidmatan dari zaman Perang Dipaksa Lapan Tahun sehingga kini. Insya-Allah, Allah akan menerima usaha-usahanya dan melimpahkan rahmat serta keampunan-Nya ke atasnya.

Sayyid Ali Khamenei

Dey 8, 1404

[29 Disember 2025]