UNICEF: Menjelang 2025, Satu Daripada Setiap Lima Kanak-kanak Telah Tinggal di Kawasan Konflik

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) mengumumkan bahawa kelaparan, peperangan, dan penyakit telah menjejaskan kehidupan berjuta-juta kanak-kanak di seluruh dunia sepanjang tahun 2025.

Dalam laporan tahunan 2025, organisasi ini mengesahkan bahawa kanak-kanak di kawasan konflik berhadapan dengan risiko serius termasuk kematian setiap hari.

Laporan itu memetik Christian Schneider, Pengarah Eksekutif UNICEF di Jerman, menyatakan bahawa kanak-kanak di kawasan konflik "sangat jauh dari zaman kanak-kanak yang layak dinamakan begitu" dan ditekankan bahawa ketakutan siang dan malam menguasai kehidupan mereka, dengan ramai yang menderita kemurungan, gangguan tidur, dan kelewatan perkembangan.

Laporan itu menekankan, dengan merujuk kepada kebuluran yang buat pertama kali direkodkan dalam satu tahun di dua negara iaitu Sudan dan Genting Gaza, bahawa kedua-dua kebuluran ini adalah "buatan manusia" dan hasil daripada peperangan serta konflik.

Di wilayah Darfur Sudan, kebuluran diperhatikan sepanjang tahun 2024 dan 2025, manakala di beberapa bahagian bandar Gaza pada musim panas 2025, kebuluran diisytiharkan selepas perang yang menghancurkan dan kepungan yang menghalang penghantaran bantuan kemanusiaan.

UNICEF memberi amaran tentang keadaan genting Gaza, menegaskan bahawa kira-kira 100,000 kanak-kanak di bahagian ini menderita akibat kerawanan makanan yang teruk.

Schneider menyatakan bahawa kelaparan dan kemiskinan dalam kalangan kanak-kanak "bukanlah satu takdir semula jadi", tetapi mencerminkan kegagalan terang-terangan dasar global terhadap kanak-kanak, dan menekankan bahawa mereka, walaupun tidak bersalah dalam konflik dan peperangan, menanggung kos yang paling tinggi.

Di Republik Demokratik Congo, organisasi itu merekodkan lebih daripada 35,000 kes keganasan seksual terhadap kanak-kanak dalam sembilan bulan pertama tahun ini, dan juga merekodkan wabak kolera terburuk dalam tempoh 25 tahun.

UNICEF mengumumkan bahawa bilangan kanak-kanak yang tinggal di kawasan krisis dan konflik telah mencapai tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, dengan satu daripada setiap lima kanak-kanak hidup dalam keadaan sedemikian, hampir dua kali ganda bilangan yang direkodkan pada pertengahan 1990-an.