Bantuan AS $2 Bilion kepada PBB, Afghanistan dan Yaman Dipadam daripada Senarai Penerima

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amerika Syarikat telah mengumumkan peruntukan bantuan kemanusiaan sebanyak dua bilion dolar kepada PBB; namun, Afghanistan dan Yaman tidak termasuk dalam senarai negara penerima bantuan ini.

Marco Rubio, Setiausaha Negara AS, mengumumkan pada hari Isnin, 29 Disember, bahawa pendekatan baru ini direka bentuk untuk berkongsi beban pembiayaan bantuan kemanusiaan PBB dengan negara-negara maju yang lain.

Menurut pegawai AS, jumlah ini hanya mewakili sebahagian kecil daripada bantuan sebelumnya Washington, namun kerajaan AS masih menganggapnya sebagai jumlah yang murah hati dan menegaskan bahawa Amerika Syarikat mengekalkan kedudukannya sebagai penderma bantuan kemanusiaan terbesar di dunia.

Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban dan Yaman, yang kedua-duanya berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang meluas, telah diketepikan daripada menerima bantuan ini. Pegawai AS menyatakan bahawa campur tangan Taliban dalam proses pengagihan bantuan kemanusiaan adalah antara sebab utama Afghanistan tidak menerima bantuan.

Mengenai Yaman, dikatakan bahawa campur tangan Houthi dalam proses bantuan adalah punca utama penamatan sokongan ini. Menurut pegawai AS, dua bilion dolar ini hanyalah fasa pertama bantuan untuk menyokong permintaan tahunan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB (OCHA).

Keputusan ini dibuat ketika Donald Trump, bekas Presiden AS, selepas mengurangkan bantuan asing, telah meminta PBB mengurangkan atau menghentikan programnya.