Netanyahu dan Trump Membincangkan Kemungkinan Melancarkan Serangan ke atas Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Berdasarkan laporan Saluran 12 Ibrani yang memetik seorang pegawai kanan Amerika dan dua sumber yang mengetahui butiran mesyuarat, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rejim Israel, dalam pertemuannya dengan Donald Trump, Presiden Amerika pada hari Isnin, telah membincangkan kemungkinan melancarkan serangan baharu ke atas Iran pada tahun 2026. Menurut saluran itu, Netanyahu dalam pertemuan ini menyatakan bahawa lebih banyak serangan mungkin diperlukan untuk menghalang Iran daripada membina semula keupayaannya.

Selepas pertemuan ini, Trump menyatakan bahawa jika Iran cuba membina semula program nuklearnya, Amerika Syarikat sekali lagi akan memusnahkannya; namun pada masa yang sama beliau menekankan bahawa beliau lebih suka mencapai perjanjian nuklear dengan Tehran. Sebaliknya, sumber-sumber Amerika yang ditemu bual oleh saluran itu memberi amaran bahawa sebarang konfrontasi baharu dengan Iran mungkin membawa kepada ketidakstabilan yang lebih besar di rantau ini; rantau yang masih berusaha untuk pulih selepas dua tahun krisis berturut-turut. Sumber-sumber ini menambah bahawa kedua-dua Trump dan Netanyahu menggambarkan perang selama dua belas hari dengan Iran sebagai satu kejayaan besar.

Berdasarkan kenyataan seorang pegawai Amerika yang dipetik oleh saluran Ibrani itu, Trump mungkin menyokong pusingan kedua serangan jika beliau melihat tindakan nyata dan boleh disahkan oleh Iran untuk membina semula program nuklearnya. Namun, pegawai itu menekankan bahawa cabaran utama akan mencapai persefahaman antara Washington dan Tel Aviv tentang apa yang dianggap sebagai pembinaan semula sebenar program nuklear Iran.

Dalam konteks ini, saluran Ibrani itu mengingatkan bahawa penekanan berulang Trump untuk memusnahkan sepenuhnya program nuklear Iran mungkin menyukarkan beliau untuk mempertahankan sebarang serangan baharu atau memberi lampu hijau kepada Netanyahu untuk tindakan ketenteraan. Turut dinyatakan bahawa Amerika Syarikat dalam serangan sebelumnya hanya menumpukan pada kemudahan nuklear, manakala Israel memperluaskan sasaran mereka kepada aset ketenteraan konvensional – terutamanya peluru berpandu balistik. Ini menyebabkan beberapa pegawai Israel dalam beberapa minggu kebelakangan memberi amaran tentang usaha Iran untuk membina semula program peluru berpandunya.

Menurut laporan ini, Netanyahu dalam pertemuan itu memberikan penilaian perisikan Israel mengenai status program nuklear Iran selepas enam bulan peperangan kepada Trump, serta menyuarakan kebimbangan tentang program peluru berpandu Iran dan apa yang digambarkannya sebagai usaha Hezbollah untuk membina semula arsenal peluru berpandu jarak jauh mereka di Lubnan. Walau bagaimanapun, sumber-sumber Amerika menyatakan bahawa Trump dan Netanyahu masih belum mencapai garis masa yang pasti, garis merah, atau persefahaman tepat mengenai sebarang tindakan ketenteraan masa depan.

Menurut sumber-sumber yang dipetik, beberapa pegawai Amerika dan Israel percaya bahawa senario paling mungkin untuk pertempuran langsung antara Iran dan Israel pada masa terdekat adalah salah perhitungan; terutamanya jika satu pihak cuba menyerang pihak lain terlebih dahulu. Sehubungan itu, kira-kira seminggu yang lalu, pegawai Israel telah memberi amaran kepada kerajaan Trump bahawa latihan ketenteraan peluru berpandu Kor Pengawal Revolusi Iran mungkin menjadi perlindungan untuk kemungkinan serangan.

Pejabat Perdana Menteri rejim Zionis enggan mengulas mengenai laporan ini, dan Rumah Putih hanya merujuk kepada kenyataan awam Trump selepas pertemuan tersebut.