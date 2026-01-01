Pembatalan Sambutan Tahun Baru di Sweden, Sebagai Sokongan kepada Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ratusan rakyat Sweden pada petang Rabu, bersempena dengan malam permulaan Tahun Baru Masihi, telah membatalkan sambutan mereka dan berkumpul di dataran "Segels Torg" di pusat bandar Stockholm untuk berhimpun sebagai tanda solidariti dengan rakyat Gaza yang tertindas dan memprotes jenayah rejim Zionis. Tindakan ini diambil berikutan seruan oleh beberapa badan awam dan kumpulan penyokong Palestin.

Para pembantah, walaupun menghadapi sejuk melampau dan cuaca beku musim sejuk, dengan memegang papan tanda yang bertuliskan tema seperti "Kanak-kanak di Gaza dibunuh", "Sekolah dan hospital dibom" dan "Laksanakan gencatan senjata segera", menuntut penghentian penjualan senjata oleh kerajaan Sweden kepada rejim Zionis. Mereka menegaskan bahawa apa yang berlaku di Gaza adalah "pembunuhan beramai-ramai" dan pelanggaran jelas hak asasi manusia.

Dalam kenyataan yang dibacakan oleh penganjur perhimpunan, dinyatakan: "Pada tahun baru, kami tidak menerima kematian secara meluas, kepungan Palestin dan keheningan terhadap jenayah ini. Kami tidak akan memulakan tahun baru dengan mengabaikan ketidakadilan." Kenyataan itu seterusnya merujuk kepada pelanggaran komitmen oleh rejim Zionis dan menegaskan bahawa Tel Aviv tidak mematuhi komitmen keamanan dan terus melakukan pembunuhan.

Para penunjuk perasaan, dengan memegang bendera Palestin dan obor