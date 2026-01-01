Muslim di Britain Derma Empat Kali Ganda Berbanding Rakyat Biasa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu laporan penyelidikan baharu menunjukkan bahawa Muslim di Britain menyumbang empat kali ganda lebih banyak daripada purata rakyat negara itu dalam amal kebajikan. Menurut laporan bertajuk "Building Britain: The Return of British Muslim Giving" (Membina Britain: Pulangan Sumbangan Muslim Britain) yang diterbitkan oleh Institut Equi, Muslim di Britain menderma kira-kira £2.2 bilion setahun untuk amal dalam negeri dan antarabangsa, yang mencerminkan kedudukan istimewa masyarakat Islam dalam bantuan kemanusiaan.

Laporan itu menekankan bahawa amalan ajaran Islam seperti "zakat" sebagai bayaran wajib sebahagian harta dan "sedekah" sebagai sumbangan sukarela, adalah asas kepada tahap penglibatan dermawan ini. Menurut data yang dikemukakan, zakat membentuk sehingga 40% daripada sumbangan yang direkodkan oleh badan amal Islam, manakala 60% lagi terdiri daripada sedekah dan sumbangan sukarela.

Kajian ini, ditulis oleh Taibah Al-Fagih dan Dr. Mohammed Sinan Siyech, adalah berdasarkan kaji selidik, temu bual dengan pengurus badan amal dan analisis lapangan. Penemuan menunjukkan bahawa Muslim yang mempunyai pendapatan tahunan £75,000 hingga £99,000 menyumbang sepuluh kali ganda lebih banyak kepada amal berbanding rakan bukan Muslim mereka.

Bahagian lain laporan menyatakan bahawa sumbangan amal Muslim Britain pada tahun-tahun kebelakangan ini lebih tertumpu kepada menyokong Palestin dan bantuan kemanusiaan antarabangsa; isu yang berakar dalam perasaan solidariti Islam dan ikatan emosi dengan dunia Islam. Walau bagaimanapun, generasi baru Muslim Britain sedang mengembangkan aktiviti amal mereka kepada isu-isu dalam negeri seperti kehilangan tempat tinggal, kemiskinan makanan dan masalah kanak-kanak yang memerlukan.

Laporan ini menyebut peranan Yayasan Zakat Nasional Britain (National Zakat Foundation) sebagai salah satu institusi paling aktif dalam mengurangkan kemiskinan dalam negeri. Sejak 2011, yayasan ini telah membelanjakan lebih £25 juta untuk menyokong lebih 21,000 orang yang memerlukan di Britain, dan hanya pada tahun 2023 mengagihkan kira-kira £7 juta zakat, di mana 76% daripadanya adalah untuk menangani masalah sara hidup.

Islamic Relief UK juga memperuntukkan £5 juta untuk projek dalam negeri pada tahun 2024, manakala Al-Khair Foundation turut memperuntukkan £300,000 kepada hospital kanak-kanak 'Great Ormond' dan bantuan kecemasan dalam krisis seperti kebakaran Menara Grenfell dan banjir 'Rochdale'. Tindakan ini dilakukan sedangkan rejim Zionis terus menghalang penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan beribu-ribu rakyat Palestin termasuk wanita dan kanak-kanak terperangkap dalam kepungan makanan dan ubat-ubatan.

Walaupun memainkan peranan yang luas, laporan ini mengetengahkan cabaran serius seperti kekurangan sokongan kerajaan, diskriminasi struktur, keselamatan-terlalu (securitisation) aktiviti amal Islam dan juga pembekuan akaun bank. Laporan itu menekankan bahawa selepas tahun 2001, banyak badan amal Islam telah dilabel dengan salah sebagai ancaman keselamatan, yang menghalang aktiviti bebas mereka. Kajian ini menyeru reformasi pendekatan kerajaan, memudahkan undang-undang dan penjelasan hak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap badan amal Muslim.