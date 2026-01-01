Sidang Kemuncak Luar Biasa OIC Diadakan Sebagai Tindak Balas kepada Tindakan Rejim Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) mengadakan sidang kemuncak luar biasa Jawatankuasa Eksekutifnya pada peringkat wakil tetap hari ini (Khamis) di ibu pejabatnya di bandar Jeddah bagi membincangkan perkembangan di Republik Persekutuan Somalia.

Sidang kemuncak ini diadakan berikutan tindakan rejim Zionis dalam mengiktiraf kawasan yang dipanggil "Somaliland" sebagai sebuah negara merdeka, dengan penyertaan lebih daripada 30 negara anggota.

Dalam sidang kemuncak ini, perwakilan kerajaan Palestin diwakili oleh Duta Hadi Shebli, Wakil Tetap Palestin kepada OIC, bersama Naseeb Al-Zaanin, Timbalan Ketua Perwakilan. Peserta-peserta dalam kenyataan terakhir mereka mengutuk dan menolak tindakan "Israel" ini secara tegas, dan menegaskan solidariti penuh dengan Republik Somalia serta komitmen ahli-ahli untuk menyokong keselamatan, kestabilan, perpaduan, kedaulatan dan integriti wilayah negara ini.

Dalam bahagian khas kenyataan mengenai Palestin, sebarang kaitan yang mungkin antara tindakan ini dengan usaha-usaha untuk pemindahan paksa bangsa Palestin ditolak sepenuhnya, dan penentangan jelas terhadap sebarang rancangan, dasar atau seruan yang dalam apa jua bentuk membawa kepada pemindahan paksa rakyat Palestin – sama ada di dalam atau di luar Palestin, termasuk Semenanjung Gaza – atau mengubah realiti geografi dan demografi wilayah-wilayah yang diduduki, diisytiharkan.

Kenyataan ini juga memberi amaran kepada semua negara agar mengelak daripada sebarang kerjasama langsung atau tidak langsung dengan rancangan pemindahan paksa rejim Zionis, dan menekankan bahawa sebarang kerjasama yang mungkin dalam hal ini boleh dianggap sebagai melakukan pelanggaran serius undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan, serta membawa tanggungjawab undang-undang.

Sidang kemuncak ini mengutuk keputusan perkauman Knesset terhadap bangsa Palestin dan tahanan Palestin, serta rancangan-rancangan pencaplokan dan pembinaan penempatan haram yang bertujuan untuk mengubah realiti geografi dan demografi wilayah-wilayah yang diduduki – termasuk Baitulmuqaddis – dan menekankan keperluan untuk menamatkan penjajahan haram "Israel" berdasarkan undang-undang antarabangsa, resolusi PBB dan keputusan kehakiman antarabangsa yang berkaitan, termasuk membongkar sistem pembinaan penempatan.