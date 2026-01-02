Video | Washington Lihat Bantahan di Iran Sebagai "Peluang", Tehran Beri Amaran Akan Balasan Menghancurkan

News ID: 1768879

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Mike Pompeo, menyatakan bahawa, berbeza dengan tahun 2009, Washington kini melihat bantahan di Iran sebagai satu peluang untuk bertindak. Sebagai balasan, saluran-saluran Iran menegaskan bahawa ini adalah momen perlawanan, dan memberi amaran bahawa sebarang serangan akan dihadapi dengan kekuatan yang hebat, dikira secara strategik, dan tindakan yang menyeluruh, dengan akibat yang menghancurkan bagi sesiapa yang berani mencuba.