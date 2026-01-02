Rakyat Hamadan Mengutuk Pelaku Kekacauan yang Menghina Al-Quran al-Karim

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jemaah solat yang setia kepada kepimpinan serta pencinta al-Quran al-Karim dan Ahlul Bait (as) di Hamadan, melalui perarakan bantahan, mengutuk penghinaan terhadap kesucian agama, termasuk penghinaan terhadap al-Quran al-Karim oleh pelaku kekacauan.

Berdasarkan laporan ini, selepas menunaikan solat Jumaat, para jemaah mengadakan perarakan dari Hussainiyah Imam Khomeini (r.a) menuju Medan Shariati dan persimpangan Khajeh Rashid sambil membawa sepanduk dan menyatakan rasa kemarahan mereka terhadap pihak yang menghina al-Quran al-Karim.

Para jemaah melalui perarakan tersebut dengan melaungkan slogan-slogan seperti "Mampus Amerika", "Mampus Britain" dan "Mampus Israel".

Peserta perarakan menganggap penghinaan terhadap al-Quran al-Karim sebagai tanda kelemahan dan ketidakberdayaan musuh, dan menegaskan: "Pelaku kekacauan dengan membakar al-Quran al-Karim telah mendedahkan wajah buruk mereka bukan sahaja kepada umat Islam, malah kepada seluruh dunia."

Selain itu, perarakan jemaah solat dari pelbagai bandar di wilayah Hamadan juga diadakan sebagai bantahan terhadap penghinaan terhadap kitab suci al-Quran selepas menunaikan solat Jumaat.