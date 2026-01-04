Jangan Putus Harapan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ada segelintir yang dalam semua isu penting, tindak balas awal mereka adalah penafian, pengingkaran, dan keputusasaan: "Wahai Tuan! Tidak boleh, tidak ada gunanya." Kami tidak menerima ini, perpaduan dan penyatuan antara negara-negara Islam adalah mungkin, cuma ia memerlukan usaha, memerlukan tindakan. Seperti yang saya nyatakan, kami sekarang tidak berputus harap terhadap ahli politik, pemimpin, dan pemerintah negara-negara Islam juga, tetapi harapan terbesar kami adalah kepada golongan khusus dalam dunia Islam.

Iaitu seperti yang kami katakan, kepada ulama agama, intelektual, profesor universiti, belia yang berpandangan jauh, golongan bijaksana, sasterawan, penyair, penulis, penggerak media; harapan kami adalah kepada mereka; mereka [harus] merasakan kemerdekaan, merasakan tanggungjawab, merasakan kewajipan. Apabila golongan khusus melibatkan diri dalam suatu jalan, mereka akan menggerakkan pandangan umum ke arah itu, apabila pandangan umum terbentuk dalam sesebuah negara, polisi pentadbiran negara juga secara semula jadi akan bergerak ke arah itu. Oleh itu, ini adalah kerja yang memakan masa, dan tanpa tindakan ia tidak akan terlangsuung. Tanpa tindakan, tiada apa-apa di dunia ini, sama ada pencapaian duniawi mahupun pencapaian akhirat dan ketuhanan tidak mungkin tercipta: "Manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Surah An-Najm: 39); kita harus berusaha, harus bertindak; [jika] kita bertindak, ianya mungkin.