Zohran Mamdani: Saya Telah Sampaikan Bantahan Terhadap Penculikan Maduro kepada Presiden Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Zohran Mamdani, Datuk Bandar New York, mengumumkan bahawa beliau telah menghubungi Donald Trump, Presiden Amerika, dan menyuarakan bantahannya terhadap penculikan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, dan isterinya.

Mamdani berkata dalam satu sidang media di Brooklyn: "Saya telah menghubungi Presiden dan bercakap langsung dengannya untuk mencatatkan bantahan saya terhadap tindakan ini dan menjelaskan bahawa bantahan ini didasarkan pada penolakan terhadap usaha mengubah rejim serta pelanggaran undang-undang persekutuan dan antarabangsa."