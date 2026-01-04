  1. Home
Zohran Mamdani: Saya Telah Sampaikan Bantahan Terhadap Penculikan Maduro kepada Presiden Amerika

4 Januari 2026 - 11:50
Datuk Bandar New York menyatakan bahawa dalam panggilan telefon dengan Trump, beliau telah mengumumkan bantahannya terhadap penculikan Maduro dan isterinya.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Zohran Mamdani, Datuk Bandar New York, mengumumkan bahawa beliau telah menghubungi Donald Trump, Presiden Amerika, dan menyuarakan bantahannya terhadap penculikan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, dan isterinya.

Mamdani berkata dalam satu sidang media di Brooklyn: "Saya telah menghubungi Presiden dan bercakap langsung dengannya untuk mencatatkan bantahan saya terhadap tindakan ini dan menjelaskan bahawa bantahan ini didasarkan pada penolakan terhadap usaha mengubah rejim serta pelanggaran undang-undang persekutuan dan antarabangsa."

