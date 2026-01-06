Kempen Awam Gesa Hentikan Persembahan Artis Amerika yang Menyokong Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Para aktivis melancarkan kempen bantahan untuk membatalkan persembahan teater artis Amerika, Jerry Seinfeld, yang dirancang di Aurora, Illinois, ekoran penyokongannya terhadap Israel dan tentera Israel semasa serangan di Genting Gaza.

Kempen itu menyatakan bahawa Seinfeld telah mengunjungi Israel pada tahun 2018 bersama keluarganya dan mengambil bahagian dalam aktiviti di kem rekreasi tentera Israel, di mana gambar mereka memegang senjata automatik serta terlibat dalam latihan dan simulasi ketenteraan telah dirakam. Kempen itu menganggap tindakan itu sebagai satu bentuk "normalisasi keganasan".

Penganjur menambah bahawa Seinfeld dan isterinya, Jessica, menderma AS$5,000 pada tahun 2024 untuk menyokong demonstrasi balas pro-Israel di Universiti California, Los Angeles (UCLA). Mereka berhujah bahawa langkah itu menyumbang kepada hasutan terhadap duduk masukam pelajar pro-Palestin di situ.

Oleh yang demikian, kempen itu menyeru institusi-institusi kebudayaan—terutamanya Paramount Theatre—agar tidak menyediakan platform untuk artis-artis yang dilihat sebagai penyokong sistem aparteid dan dasar ketenteraan yang dituduh melakukan jenayah perang. Kempen itu juga menggesa orang ramai untuk menghubungi pihak pengurusan teater dan menyertai kempen ini secara meluas.