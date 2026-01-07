Panglima Tentera: Kenyataan Retorik Musuh Akan Ditanggap sebagai Ancaman dan Tidak Akan Dibiar Tanpa Jawapan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amir Sarlesyen "Amir Hatemi", Panglima Tentera Tentera Republik Islam, dalam pertemuan dengan pelajar Kursus 86 Universiti Komando dan Staf Tentera, menyatakan tempoh dunia kini sebagai usaha untuk "pembentukan tatanan dunia baru". Beliau menekankan: Usaha-usaha ini telah mencetuskan cabaran keselamatan untuk dunia, wilayah, dan negara-negara sendiri, serta mencipta sejenis ketidakstabilan dan ketidakselamatan.

Amir Sarlesyen Hatemi menyifatkan kejatuhan Empayar Uthmaniyyah dan penubuhan rejim Zionis yang terlaknat sebagai antara tindakan kuasa-kuasa global di rantau Asia Barat. Beliau berkata: "Biden, presiden Amerika sebelumnya, selepas Operasi Taufan Al-Aqsa menyatakan bahawa jika rejim ini tidak wujud pun, kami akan menciptanya. Ini adalah jawapan kepada ramai yang bertanya mengapa Amerika sentiasa menyokong rejim Zionis meskipun dengan segala jenayahnya. Sebenarnya, rejim Zionis adalah pangkalan hadapan dan proksi Barat, dan kewujudannya sangat penting bagi mereka."

Panglima Tentera menyatakan bahawa kedudukan strategik Iran bersama dengan pemikiran dan cita-cita Revolusi Islam telah menggandakan kapasiti negara kita. Beliau berkata: "Musuh bertujuan untuk mengosongkan Iran tercinta daripada kapasitinya sendiri dan berusaha menjejaskan sumber-sumber kekuatan nasional kita."

Ahli Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menekankan: "Bangsa dan Kepimpinan Agung Revolusi Islam adalah dua sumber kekuatan dan tiang utama Iran tercinta, dan musuh-musuh paling membenci kedua-dua sumber dan tiang ini."

Protes di mana-mana negara adalah perkara biasa dan semula jadi.

Beliau menyifatkan sekatan zalim sebagai sebahagian daripada rancangan musuh untuk mencederakan rakyat melalui masalah ekonomi, dan menekankan: "Jelas sekali kita, seperti semua negara di dunia, pastinya mempunyai masalah dan mesti bertindak untuk membetulkannya, tetapi musuh memberi tumpuan khusus untuk mencederakan rakyat, yang tidak boleh kita abaikan."

Amir Sarlesyen Hatemi seterusnya, merujuk kepada keadaan semasa Iran dan beberapa kegelisahan yang wujud, menyatakan: "Protes di mana-mana negara adalah perkara biasa dan semula jadi, tetapi apa yang tidak biasa dan tidak lazim ialah perubahan protes menjadi kekacauan dalam masa yang sangat singkat. Ini jauh daripada bangsa Iran yang berbudaya, dan sudah tentu dirancang oleh musuh-musuh."

Sebagai seorang askar, saya tunduk menghormati kesopanan dan kesabaran rakyat.

Panglima Tentera menyifatkan protes korporat rakyat Iran sebagai perkara yang tidak berkaitan dengan presiden Amerika dan perdana menteri jenayah rejim Zionis. Mengingati tingkah laku rakyat, beliau berkata: "Tingkah laku rakyat kita yang tercinta adalah titik terang dalam peristiwa ini, dan rakyat bertindak dengan sangat waspada. Walaupun dengan bantahan mereka, rakyat tidak mahu berada di sebelah perusuh dan memisahkan barisan mereka, serta tidak sesuai dengan rangka yang diinginkan oleh presiden Amerika dan perdana menteri rejim Zionis yang terlaknat. Kesopanan, kecerdasan, kesabaran, dan pada masa yang sama kewaspadaan rakyat ini adalah kebanggaan, dan saya sebagai seorang askar, tunduk menghormati bangsa yang mulia ini."

Dalam bahagian lain ucapannya, beliau menyatakan bahawa anggota tentera kita yang tercinta, termasuk Tentera Darat, Pengawal Revolusi, dan pasukan polis dan keselamatan, serta rakyat Iran dan Panglima Tertinggi yang dihormati, dalam perang 12 hari yang dipaksakan, mencipta kejayaan yang tercatat dalam sejarah. Beliau berkata: "Punca-punca jauh dan akar perang ini perlu dikaji supaya kita dapat menentukan kedudukan kita dan musuh, serta menganggarkan masa depan kita dan rancangan musuh dengan lebih baik. Hari ini, dalam Tentera Darat, kita mempunyai matlamat dan laluan yang jelas, dan untuk melaksanakan misi penting kita, kita tidak membazirkan sesaat pun."

Panglima Tentera seterusnya, merujuk kepada beberapa retorik kosong musuh dan campur tangan mereka dalam hal ehwal dalaman Iran Islam, menyatakan: "Saya yakin mengatakan bahawa kesediaan pasukan tentera Iran Islam hari ini, berbanding dengan keadaan sebelum perang, adalah jauh lebih tinggi, sehingga jika musuh melakukan kesilapan, mereka akan menerima jawapan yang lebih tegas dan kita akan memutuskan tangan mana-mana penceroboh. Iran Islam menganggap intensifikasi retorik musuh terhadap rakyat Iran sebagai ancaman dan tidak akan membiarkan kesinambungannya tanpa jawapan."

Saya sanggup mengorbankan nyawa saya untuk seorang bayi Iran berusia sehari.

Amir Sarlesyen Hatemi pada akhirnya menyifatkan sebarang kejahatan terhadap Iran sebagai berjangkauan luas dan menekankan: "Tentera Republik Islam Iran akan bertindak dengan segala kekuatan untuk merealisasikan misinya mempertahankan dan menjaga kemerdekaan, kedaulatan wilayah, dan sistem Republik Islam. Rakyat hendaklah yakin bahawa kami akan mewujudkan keselamatan mereka, dan saya dengan bangga mengisytiharkan bahawa saya menganggap diri saya pengorban untuk bangsa, dan saya bersedia mengorbankan nyawa saya untuk seorang bayi berusia sehari, di mana-mana sahaja di negara ini, dan saya yakin semua rakan seperjuangan dalam Tentera Darat melaksanakan misi mereka dengan pandangan yang sama."

Pada awal majlis ini, Amir Sartip "Valivand Zamani", Panglima Universiti Komando dan Staf Tentera, berkata: "Kami memantau dan menganalisis perkembangan wilayah dan dunia di Dafus Tentera Darat, dan analisis kami berdasarkan kebenaran."