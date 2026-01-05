Beijing: Tiada Negara Boleh Memainkan Peranan Sebagai Polis Dunia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): China menekankan penolakannya terhadap ancaman menggunakan kekerasan dalam hubungan antarabangsa dan "memaksakan kehendak satu negara kepada negara lain."

Presiden China Xi Jinping mengkritik Amerika Syarikat kerana menangkap rakan sejawatannya dari Venezuela Nicolas Maduro dan isterinya, dengan mengatakan bahawa "tindakan unilateral dan angkuh menjejaskan ketenteraman antarabangsa."

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Ireland Michel Martin, yang kini berada di China, beliau berkata dunia "dalam keadaan huru-hara" dan menyeru semua negara untuk menghormati laluan pembangunan yang dipilih oleh negara lain dan mematuhi undang-undang antarabangsa serta tujuan dan prinsip Piagam PBB. Beliau menegaskan perlunya kuasa besar memainkan peranan utama dalam hal ini.

Menteri Luar China Wang Yi juga berkata pada mesyuarat itu: "Tiada negara sepatutnya meletakkan dirinya sebagai polis atau hakim antarabangsa."

"Kami tidak percaya bahawa mana-mana negara boleh bertindak sebagai anggota polis antarabangsa, dan kami juga tidak bersetuju bahawa mana-mana negara boleh mendakwa sebagai hakim antarabangsa."

Beliau menekankan "keperluan untuk melindungi sepenuhnya kedaulatan dan keselamatan semua negara di bawah undang-undang antarabangsa."

“Kami tegas menentang ancaman atau penggunaan kekerasan dalam hubungan antarabangsa dan pengenaan kehendak satu negara ke atas negara lain,” kata Wang Yi semasa pertemuan dengan Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar di Beijing. Beliau menyatakan bahawa situasi antarabangsa semasa dicirikan oleh "meningkatkan kerumitan dan ketidakstabilan, serta peningkatan tekanan unilateral." Beliau menegaskan bahawa "perubahan mendadak dalam keadaan di Venezuela telah menarik perhatian yang besar daripada masyarakat antarabangsa."