Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Republik Islam Iran telah mengerahkan sistem radar baru bagi meningkatkan perlindungan ruang udaranya secara signifikan, terutamanya memperkukuh keupayaan pertahanan jarak dekat dan rendah altitud. Langkah strategik ini bertujuan untuk menutup jurang kritikal dalam liputan radar, mewujudkan perisai pertahanan yang lebih bersepadu dan tahan lasak terhadap ancaman udara potensial seperti dron, pelayar kruis, dan pesawat yang terbang rendah.

Komponen utama dalam peningkatan ini ialah radar "Kavosh" yang dibangunkan secara tempatan. Sistem ini ialah versi buatan Iran bagi radar Rusia Kasta-2E2—sistem radar mudah alih berasaskan trak yang terkenal dengan keberkesanannya mengesan objek kecil yang terbang rendah. Dengan menempatkan pengeluaran ini, Iran bukan sahaja mencapai tahap keswadayaan teknikal, malah memastikan ia dapat menyelenggara, menaik taraf, dan mengerahkan sistem ini secara meluas bagi melindungi aset penting seperti kemudahan nuklear, pangkalan tentera, dan infrastruktur kerajaan utama.

Penempatan ini sebahagian daripada konteks lebih luas kesediaan serantau yang meningkat, seperti yang ditekankan oleh tag media sosial #Iran_siap_siaga. Ia memberi isyarat usaha berterusan Iran memodenkan postur pertahanannya di tengah-tengah ketegangan serantau yang berlanjutan. Fokus terhadap pertahanan rendah altitud amat relevan, mencerminkan pengajaran daripada konflik moden di mana ancaman sebegini mencabar rangkaian pertahanan udara tradisional.

Dengan menutup jurang radar ini, Iran berhasrat mewujudkan sistem pertahanan berlapis, menjadikan ruang udaranya jauh lebih sukar untuk ditembusi melalui profil serangan senyap atau rendah altitud. Kemajuan ini menekankan keutamaan strategik terhadap pertahanan asimetri dan pengantaraan teknologi dalam doktrin ketenteraan Iran.