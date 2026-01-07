Washington Mengintai Menteri Dalam Negeri Venezuela

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Kerajaan Amerika Syarikat telah meletakkan Menteri Dalam Negeri Venezuela di senarai teratas sasaran potensinya, melainkan beliau bekerjasama dengan "Delcy Rodríguez", ketua kerajaan sementara, untuk melaksanakan tuntutan Washington dan mengekalkan kestabilan selepas penyingkiran Nicolás Maduro.

Tiga sumber berpengetahuan mengesahkan bahawa kerajaan Donald Trump telah menjadikan "Diosdado Cabello", Menteri Dalam Negeri Venezuela, sebagai sasaran utamanya dan sekiranya beliau tidak bekerjasama, beliau mungkin akan menerima nasib yang sama seperti Maduro.

Salah satu sumber yang rapat dengan kerajaan Amerika Syarikat menyatakan: Diosdado Cabello, yang mengawal pasukan keselamatan Venezuela, merupakan antara sedikit penyokong setia Maduro yang Trump memutuskan untuk bergantung kepadanya dalam tempoh peralihan bagi mengekalkan kestabilan. Walau bagaimanapun, terdapat kebimbangan serius bahawa Cabello, dengan rekod penindasan dan persaingannya dengan Rodríguez, akan menghalang pelaksanaan rancangan Washington.

Sumber-sumber menambah bahawa pegawai Amerika telah memberi amaran kepada Cabello melalui perantara bahawa sekiranya beliau ingkar, nasibnya mungkin sama seperti Maduro atau nyawanya mungkin terancam.

Walau bagaimanapun, penyingkiran Cabello boleh membahayakan; kerana terdapat kemungkinan kumpulan militia yang dianggap sebagai penyokong kerajaan akan turun ke jalanan dan menyebabkan kekacauan; satu situasi yang Washington berusaha untuk elakkan.

Dua sumber lain juga menyatakan bahawa dalam senarai sasaran potensial, turut terdapat nama "Vladimir Padrino", Menteri Pertahanan Venezuela; seorang yang seperti Cabello, menghadapi tuduhan pengedaran dadah dan Amerika Syarikat telah menawarkan hadiah bernilai beberapa juta dolar untuk penangkapannya.

Seorang pegawai Kementerian Kehakiman Amerika Syarikat juga menyatakan: "Proses ini masih lagi merupakan operasi penguatkuasaan undang-undang dan belum selesai." Pegawai Amerika percaya bahawa kerjasama Padrino adalah penting untuk mengelakkan kekosongan kuasa, kerana beliau merupakan panglima angkatan bersenjata. Menurut sumber, Padrino kurang tegas berbanding Cabello dan lebih cenderung untuk menyelaraskan dengan polisi Amerika, sambil mencari jalan keluar yang selamat untuk dirinya.

Seorang pegawai kanan kerajaan Trump enggan menjawab secara langsung soalan Reuters, tetapi dalam satu kenyataan menyatakan: "Presiden menekankan untuk mengenakan tekanan maksimum ke atas elemen yang masih tinggal di Venezuela untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat; termasuk dalam menghentikan penghijrahan haram, mencegah pengedaran dadah, mengemaskini infrastruktur minyak, dan mengambil tindakan yang memberi manfaat kepada rakyat Venezuela."

Kementerian Komunikasi Venezuela setakat ini belum menjawab permintaan media untuk memberi komen.

Di sisi lain, "Anita Anand", Menteri Luar Kanada mengumumkan bahawa rakan sejawatnya dari Amerika dalam mesyuarat menteri luar G7, menekankan keperluan untuk membebaskan tahanan politik Venezuela, menyediakan syarat untuk demokrasi, dan merancang pilihan raya. Anand menambah: "Kami sebagai sebuah kumpulan bersetuju untuk terus berdialog mengenai kepentingan undang-undang antarabangsa dan krisis global yang lain."