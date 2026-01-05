Presiden Iraq Puji Peranan Jeneral Soleimani Tumpaskan Daesh

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Iraq telah memberikan penghormatan kepada komander Iran, Leftenan Jeneral Qasem Soleimani, yang telah gugur atas peranan pentingnya dalam menghadapi dan menewaskan pertubuhan pengganas Daesh.

Menurut IRNA, ketika berucap pada satu majlis di Baghdad memperingati ulang tahun keenam pembunuhan Jeneral Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, Presiden Abdul Latif Rashid menekankan sumbangan muktamad kedua-dua komander yang syahid itu dalam perjuangan menentang keganasan di rantau ini. Beliau berkata mereka tetap teguh dalam usaha memperkukuh keselamatan, kestabilan, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Presiden Iraq itu menekankan legasi heroik Jeneral Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, menegaskan kewajipan nasional dan moral untuk menghargai pengorbanan mereka serta memastikan memori mereka terpelihara untuk generasi akan datang.

Majlis peringatan rasmi itu dihadiri oleh ketiga-tiga ketua cabang kerajaan Iraq, bersama beberapa pegawai politik dan ketenteraan kanan.

Jeneral Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, dan lapan yang lain terbunuh dalam serangan dron Amerika Syarikat berhampiran Lapangan Terbang Antarabangsa Baghdad pada 3 Januari 2020.