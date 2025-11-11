AS Merancang Pembinaan Pangkalan Tentera Berhampiran Sempadan Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Yedioth Ahronoth pada hari Selasa melaporkan bahawa Amerika Syarikat berhasrat untuk membina sebuah pangkalan tentera yang besar berhampiran sempadan Genting Gaza dengan Israel; satu tindakan yang menurut media tersebut, merupakan "peningkatan yang ketara dalam tahap aktiviti ketenteraan AS di Israel."

Berdasarkan laporan yang diterbitkan daripada sumber-sumber Israel, pangkalan yang dirancang itu dijangka akan menempatkan beribu-ribu askar Amerika yang tugasan mereka adalah untuk memantau pemeliharaan gencatan senjata di wilayah tersebut. Kos pembinaan pangkalan ini dianggarkan kira-kira 500 juta dolar.

Walaupun lokasi tepat pembinaan pangkalan tersebut tidak diumumkan, sumber-sumber tersebut menyatakan bahawa pasukan lapangan Amerika sedang menilai dan mengenal pasti lokasi-lokasi yang sesuai di sekitar sempadan Gaza. Rancangan ini telah dibincangkan dalam beberapa mesyuarat antara pegawai-pegawai Amerika dan Israel sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Yedioth Ahronoth juga menyebut bahawa kehadiran tentera Amerika di Israel setakat ini adalah terhadap, dan projek ini boleh menjadi tanda pengurangan kemandirian operasi Israel di Gaza, terutamanya dalam penyelarasan penghantaran bantuan kemanusiaan.