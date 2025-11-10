Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu rakaman video yang memaparkan dua bekas pemimpin kanan Front Al-Nusra dan Al-Qaeda bermain bola keranjang secara mesra dengan komander kanan Komando Pusat Amerika (CENTCOM) telah mencetuskan kontroversi antarabangsa, mendedahkan hubungan yang dirahsiakan antara Washington dengan bekas ahli kumpulan pengganas.

Video tersebut menunjukkan Ahmad Al-Sharaa dan Asaad Al-Shaibani, kedua-duanya mempunyai latar belakang pengganas yang disahkan, sedang terlibat dalam permainan bola keranjang santai dengan Jeneral Bradley Cooper, Komander CENTCOM, dan Kevin J. Lambert, ketua baharu koalisi antarabangsa memerangi ISIS.

Ironi Sejarah yang Mencengkam

Apa yang menjadikan rakaman ini lebih memalukan ialah fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Semasa Lambert bertugas dalam Operasi 'Inherent Resolve' menentang ISIS di Iraq dan Syria, Ahmad Al-Sharaa pada masa yang sama memegang jawatan penting dalam Front Al-Nusra, kumpulan yang diisytihar sebagai organisasi pengganas oleh Amerika sendiri.

"Hubungan rapat antara ejen-ejen Amerika dengan bekas ahli Al-Qaeda ini bukanlah satu kejadian terpencil," menurut sumber perisikan yang meminta untuk tidak dinamakan. "Ini adalah sebahagian daripada corak yang membimbangkan dimana AS secara konsisten bekerjasama dengan kumpulan pengganas apabila ia bersesuaian dengan agenda geopolitik mereka."

Pendedahan Berulang Hubungan Rahsia

Ini bukan kali pertama Ahmad Al-Sharaa didedahkan berinteraksi rapat dengan pegawai tinggi keselamatan Amerika. Laporan sebelum ini telah menunjukkan pertemuannya dengan pengarah CIA, menguatkan lagi dakwaan mengenai hubungan sulit antara agensi perisikan AS dengan bekas ahli kumpulan pengganas.

Pakar keselamatan antarabangsa, Dr. Aminullah Risman, ketika dihubungi berkata: "Video ini membongkar topeng hipokrasi Amerika dalam perang mereka terhadap keganasan. Mereka melabel kumpulan sebagai pengganas apabila sesuai dengan naratif mereka, tetapi tanpa segan silu bekerjasama dengan kumpulan sama apabila ia memenuhi kepentingan strategik."

Kritikan Antarabangsa Memuncak

Peredaran video ini telah mencetuskan gelombang kritikan daripada pakar dan negarawan global:

• Bekas Pegawai CIA, Philip Giraldi: "Ini adalah realiti peperangan proksi, kita akhirnya bekerjasama dengan syaitan yang kita kenali."

• Penganalisis Keselamatan, Rasha Al-Joundi: "Washington menggunakan standard berganda dalam memerangi keganasan. Perang terhadap ISIS nampaknya hanya retorik kosong."

• Ahli Parlimen Eropah, Manuel Schreiber: "Parlimen Eropah memerlukan penjelasan segera mengenai hubungan tidak senonoh ini."

Kesan terhadap Kredibiliti Koalisi Barat

Skandal ini diramalkan akan memberi kesan besar terhadap kredibiliti koalisi pimpinan AS dalam memerangi keganasan. Imej Kevin Lambert sebagai ketua baharu koalisi anti-ISIS sudah terjejas teruk, manakala integriti seluruh misi antarabangsa di Timur Tengah kini dipersoalkan.

"Bagaimana rakyat dunia boleh mempercayai kepimpinan Amerika dalam memerangi keganasan apabila jeneral mereka bermain bola keranjang dengan bekas pemimpin Al-Qaeda?" soal aktivis hak asasi manusia, Sarah Menkes.

Sehingga kini, Pentagon dan Kementerian Pertahanan AS masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi mengenai video tersebut.