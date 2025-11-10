Masih Hidup, Bekas Pendakwa Tentera Regim Zionis Gagal Bunuh Diri

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bekas pendakwa tentera tentera Regim Zionis "Yifat Tomer Yerushalmi" telah dibawa ke hospital pada Ahad selepas cubaan membunuh diri semasa dalam tahanan rumah. Menurut media tempatan, dia dipercayai cuba membunuh diri dengan mengambil pil tidur secara berlebihan. Tomer-Yerushalmi telah dihukum pada hari Jumaat dengan sepuluh hari tahanan rumah kerana membebaskan video kontroversi yang menunjukkan penyeksaan tahanan Palestin.

Dia meletakkan jawatan beberapa hari lalu pada 31 Oktober, dan kemudiannya ditahan dan dibawa untuk disoal siasat. Tomer-Yerushalmi mengaku bahawa dia memberikan kebenaran untuk membebaskan video pengawasan dari penjara tentera "Sde Teiman" di selatan Palestin yang diduduki. Dalam video itu, askar-askar Zionis dilihat sedang menyeksa seorang tahanan dari Gaza.

Kes Tomer-Yerushalmi telah menjadi pertikaian politik di Israel. Ahli politik sayap kanan menuduhnya melakukan "pengkhianatan", manakala parti-parti pembangkang mengutuk serangan dan hasutan terhadapnya.

Penjara Sde Teiman, yang terletak di pangkalan tentera berhampiran bandar Be'er Sheva, terkenal dengan penyeksaan dan layanan buruk terhadap tahanan Palestin, menurut pertubuhan hak asasi manusia. Pertubuhan seperti Amnesty International telah menuduh Regim Zionis menahan dan menyeksa rakyat Palestin, termasuk orang awam, secara haram tanpa perbicaraan dan dalam keadaan yang tidak manusiawi.