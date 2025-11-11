Tuduhan Mufti Terengganu Tidak Berasas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tuduhan terkini Mufti Terengganu, Tan Sri Dr. Hussien bin Abdul Hamid, kononnya mazhab Syiah menghalalkan penumpahan darah Ahli Sunnah wal Jamaah telah menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Tudangan ini disifatkan sebagai tidak berasas dan boleh memecah-belahkan perpaduan umat Islam.

Bukti Nyata Amalan Fiqh Syiah Hormati Sunni

Seorang wakil komuniti Muslim Syiah menegaskan, "Tuduhan ini sama sekali tidak benar dan dibuat tanpa sebarang bukti. Hakikatnya, dalam fiqh Syiah, sembelihan yang dilakukan oleh Ahli Sunnah adalah halal dimakan. Ini membuktikan dengan nyata bahawa Syiah mengiktiraf Ahli Sunnah sebagai Muslim yang sebenar, dan kehormatan darah serta hak mereka adalah terpelihara."

Fakta Senyap: Ribuan Masjid Sunni Bebas Beribadah di Iran

Bantahan terhadap tuduhan ini disokong oleh fakta-fakta yang boleh disahkan:

Terdapat lebih 17,000 buah masjid Sunni beroperasi dengan bebas di seluruh Iran.

Hanya di wilayah Sistan dan Baluchestan sahaja, terdapat 7,600 masjid Sunni .

Masjid terbesar di Iran adalah milik komuniti Sunni, dengan keluasan 23,000 meter persegi, dilengkapi 4 menara dan 52 kubah, di mana jemaah Sunni bebas menunaikan solat setiap hari.

Sejarah Membuktikan Pengorbanan Syiah Untuk Umat Islam Sunni

Sejarah moden juga menyaksikan bukti solidariti yang tidak boleh dinafikan. Semasa Perang Bosnia pada tahun 1990-an, Republik Islam Iran merupakan antara pembela paling lantang nasib umat Islam Bosnia.

Atas usaha figures seperti Ayatollah Ahmad Jannati, Iran menghantar bantuan logistik dan pasukan komando Pasukan Pengawal Revolusi (IRGC). Ramai anak syuhada Iran terkorban di bumi Bosnia, dan tugu peringatan untuk mereka masih lagi berdiri megah di sana sehingga hari ini.

Selain itu, komitmen Syiah dalam membantu perjuangan rakyat Palestin di Tebing Barat juga suatu pengorbanan yang tidak perlu dipertikaikan, dilakukan ketika ada negara jiran Sunni lain dilihat lebih berdiam diri.

Jurang Antara Realiti dan Naratif Pemecah-Belah

Seorang penganalisis hubungan antarabangsa yang dihubungi ABNA berkata, "Terdapat satu jurang yang menyedihkan antara realiti di lapangan, di mana dunia Sunni semakin menghargai sokongan Syiah ketika berdepan musuh bersama, dengan naratif tempatan yang sengaja menjauhkan umat Sunni daripada ikatan persaudaraan sebenar ini."

Tuduhan tanpa bukti seperti ini, katanya, hanya akan melemahkan umat Islam secara keseluruhan dan memesongkan perhatian daripada isu-isu pokok yang sepatutnya.