Krisis Kemanusiaan Afghanistan Semakin Memburuk

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) memberi amaran dalam laporan terkininya bahwa berjuta-juta rakyat Afghanistan yang pulang ke negara mereka sedang menghadapi krisis yang teruk. Mereka kembali ke sebuah negara yang ekonominya mengecut dan dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan kemarau, yang telah mendorong komuniti setempat ke ambang kehancuran.

Tekanan Ekonomi dan Persaingan: Para pemulang ini kebanyakannya menetap di kawasan timur dan utara Afghanistan yang sudah miskin, menyebabkan persaingan sengit untuk mendapatkan pekerjaan, perumahan, air, dan perkhidmatan asas.

Akses terhadap Perkhidmatan: Akses kepada penjagaan kesihatan, air minum, dan pendidikan telah menurun dengan ketara, terutama di kawasan luar bandar dan bagi wanita serta anak perempuan.

Strategi Bertahan Hidup yang Merisaukan: Sebanyak 90% isi rumah terpaksa mengurangkan pemakanan, menjual aset, dan berhutang untuk terus hidup. Masalah hutang sangat meluas, dengan 88% isi rumah pemulang terjerat hutang.

Bencana Alam: Gempa bumi baru-baru ini di Nangarhar, Kunar, dan Samangan, bersama dengan banjir dan kemarau, telah menyebabkan kerosakan teruk kepada rumah dan infrastruktur, menjadikan keadaan lebih parah. Isi rumah yang diketuai wanita adalah antara yang paling terjejas.

Seruan Segera: Hapuskan Larangan Bekerja untuk Wanita

Pengarah Serantau UNDP, Kanni Wignaraja, menekankan bahwa larangan terhadap wanita bekerja telah melumpuhkan masyarakat. Beliau menyatakan:

Di sesetengah kawasan, satu perempat isi rumah bergantung kepada wanita sebagai pencari nafkah utama.

Larangan tersebut merampas peluang keluarga dan negara untuk maju.

Sekatan terhadap pekerja wanita dalam operasi kemanusiaan menghalang bantuan penting sampai kepada mereka yang memerlukan.

Laporan itu menekankan kepentingan menghapuskan sekatan terhadap wanita secara menyeluruh dan melabur dalam pembinaan semula yang mampan untuk mengelakkan bencana kemanusiaan yang lebih dalam.