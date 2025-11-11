Video | Sistem Pertahanan Udara Bavar-373 Iran Dinaik Taraf, Kini Mempunyai Jarak Tempur Melebihi 300km

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu perkembangan signifikan untuk keupayaan ketenteraannya, Iran telah mengumumkan penambahbaikan besar kepada sistem pertahanan udara tempatannya, Bavar-373, dengan memanjangkan jarak operasinya secara mendadak.

Menurut laporan daripada media negera Iran, sistem itu kini boleh mengesan dan memusnahkan sasaran udara pada jarak yang melebihi 300 kilometer. Peningkatan ini mengukuhkan peranan Bavar-373 sebagai tunjang utama dalam rangkaian pertahanan udara jarak jauh Iran.

Bavar-373 pada asalnya dibangunkan pada sekitar tahun 2010-an sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh pertama Iran yang dihasilkan di dalam negara. Ia direka untuk mengesan, mengikut, dan memintas pelbagai ancaman udara termasuk pesawat pejuang termaju, peluru berpandu balistik, dan peluru berpandu kru.

Peningkatan terkini, yang dilakukan selepas bertahun-tahun penyelidikan dan pembangunan, menandakan lonjatan besar dalam keupayaan sistem tersebut. Jarak tempur melebihi 300 km ini meletakkannya dalam kategori yang setara dengan beberapa sistem pertahanan udara paling termaju di peringkat global, sekaligus menyediakan Iran dengan payung perlindungan udara yang lebih luas untuk infrastruktur kritikal dan ruang udaranya.

Penganalisis ketenteraan mencadangkan bahawa pembangunan berterusan Bavar-373 adalah sebahagian daripada strategi Iran untuk mencapai swasembada dalam industri pertahanan dan mengukuhkan postur pertahanannya.

Pengumuman ini telah diketengahkan oleh beberapa saluran media yang mempunyai kaitan dengan kerajaan Iran, sekali gus menekankan kepentingan strategik yang diberikan kepada aset ketenteraan ini.