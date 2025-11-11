Bandar Bawah Tanah Iran: Kota Misil Rahsia Yang Ubah Strategi Peperangan Moden

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu rangkaian "bandar misil" rahsia yang terletak beratus-ratus meter di bawah permukaan bumi didedahkan menjadi tulang belakang strategi pertahanan Republik Islam Iran, sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa serantau yang disegani.

Stok Misil Mencukupi Untuk Dua Tahun

Menurut kenyataan Jeneral Mohammad Ali Jafari, bekalan misil Iran berada pada tahap yang membimbangkan musuh. "Pintu bandar misil boleh dibuka setiap minggu selama dua tahun berdasarkan stok semasa," katanya, menggambarkan skala simpanan senjata strategik negara itu.

Telah Diuji Dalam Operasi Sebenar

Keberkesanan sistem ini terbukti dalam Operasi "Al-wa'd al-Sadiq 3" baru-baru ini, dimana Pasukan Pengawal Revolusi berjaya mensasarkan lebih 26 lokasi strategik di Israel menggunakan misil balistik berketepatan tinggi yang dilancarkan dari fasilitas bawah tanah ini.

Konsep Jenderal Syahid

Idea revolusioner ini berasal dari pemikiran Allahyarham Brigedier Jeneral Hassan Tehrani Moghaddam. Bandar misil bawah tanah pertama didedahkan kepada umum pada Oktober 2015, terletak kira-kira 500 meter di bawah tanah.

Penyingkapan Terkini Menggemparkan

Tahun 2024 menyaksikan dua penyingkapan besar:

Pada 10 Januari, sebuah bandar misil didedahkan mengandungi peluru berpandu Emad (1,700 km), Qadr H (1,650 km), Qadr F (1,950 km) dan Qiyam (800 km).

Pada 25 Mac, bandar misil kedua mendedahkan pelbagai senjata canggih termasuk Khyber-Shekan (1,450 km), Al-Hajj Qasem (1,400 km), dan Tasjeel (2,000 km) - yang terbesar dalam senjata Iran.

Teknologi Sentiasa Dipertingkat

Dua misil terubahsuai turut diperkenalkan, Emad dan varian Qadr, dilengkapi dengan sistem panduan tepat dan peralatan penangkisan peperangan elektronik generasi baharu.

Reka Bentuk Sukar Ditemui

Pakar pertahanan menyatakan infrastruktur bawah tanah ini mempunyai ciri-ciri canggih:

"Mereka meningkatkan daya tahan misil terhadap serangan udara, membolehkan pelancaran dari lokasi tidak dijangka, dan menyokong taktik penipuan terhadap pengawasan musuh," kata seorang penganalisis pertahanan.

Keupayaan Penyimpanan Canggih

Bandar-bandar misil ini menawarkan kelebihan operasi signifikan:

Penyimpanan dan penyelenggaraan jangka panjang dengan kawalan suhu dan kelembapan optimum

Kemudahan pengangkutan dan pengedaran misil yang efisien

Keupayaan tindak balas pantas dan serangan balas segera

Ketahanan Luar Biasa

Menurut pakar kejuruteraan tempur, reka bentuk bandar misil ini menjadikannya sukar untuk dimusnahkan oleh bom penembus bunker paling canggih sekalipun.

Aplikasi Meluas Ke Sektor Lain

Pembinaan fasilitas bawah tanah ini telah diperluas ke bidang lain termasuk kilang pengayaan uranium, menunjukkan strategi komprehensif Iran dalam melindungi aset strategiknya.

Seorang pegawai pertahanan menyatakan: "Ini bukan sekadar tentang senjata, tetapi tentang menjamin kelangsungan hidup negara menghadapi sebarang ancaman."

Dengan pendedahan ini, Iran menghantar mesej jelas kepada dunia tentang keupayaan pertahanannya yang semakin canggih dan sukar dijejaki.