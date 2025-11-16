Dua Terbunuh dan Beberapa Cedera dalam Tembakan Malam Maut di Pinggir Homs, Syria

Dua orang terbunuh dan beberapa yang lain cedera susulan seorang penembak menembak di dalam sebuah kafe di kampung Umm Haratain, daerah Talkalakh, barat wilayah Homs, Syria.

Berdasarkan maklumat dari "Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria", salah seorang mangsa insiden itu ialah Mukhtar Wadi Al-Mawali, dikenali sebagai "Abu Ghazal". Selepas kejadian itu, suasana di kampung tersebut menjadi sangat tegang dan pasukan keselamatan telah ditempatkan secara meluas di kawasan itu.

Sumber tempatan menyatakan bahawa terdapat kemungkinan peningkatan jumlah mangsa dalam jam-jam akan datang, memandangkan beberapa yang cedera berada dalam keadaan kritikal.

Menyusuli insiden ini, Kementerian Dalam Negeri Syria mengumumkan bahawa pihak berkuasa yang berkaitan telah serta-merta mengambil tindakan perlu untuk mengepung lokasi tembakan, menyiasat butirannya, menangkap pelaku dan membawa mereka ke muka pengadilan. Semua langkah yang diperlukan untuk melindungi orang awam dan menjamin keselamatan awam juga telah dilaksanakan.

Kementerian Dalam Negeri Syria, dalam satu kenyataan, mengutuk "jenayah yang memalukan" ini dengan tegas dan menekankan "penolakan sebarang bentuk keganasan yang mengancam keselamatan dan kestabilan masyarakat."

Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria melaporkan bahawa jumlah mangsa tindakan balas dendam dan operasi di luar kerangka undang-undang sejak awal tahun 2025 sehingga kini di beberapa wilayah Syria telah mencecah 1,149 orang.