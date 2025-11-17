Laporan Perang 12 Hari Perlu Diberi Keutamaan oleh Penerbit dan Penulis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pengawal Revolusi Islam Iran dalam satu kenyataan, sempena memuliakan Minggu Buku dan Membaca, menyatakan bahawa buku merupakan salah satu elemen asas kekuatan lembut negara.

Sebahagian kenyataan itu menyatakan: Buku masih merupakan alat utama dalam penghasilan dan penyebaran ilmu, budaya dan identiti Islam-Iran, dan peranannya yang strategik dalam melindungi pemikiran masyarakat, terutamanya golongan muda, perlu diberi perhatian yang lebih daripada sebelumnya.

Kenyataan itu juga menegaskan: Memperkukuh barisan budaya revolusi memerlukan penghasilan dan penyebaran buku yang berakar umbi dalam ilmu Quran, sejarah Iran dan pencapaian Revolusi Islam. Laporan yang dokumentari dan tepat tentang peristiwa-peristiwa penting seperti Pertahanan Suci dan ketahanan rakyat Iran, adalah antara keutamaan kandungan yang dapat mengukuhkan semangat ketahanan dan keyakinan diri nasional dalam masyarakat.

Kenyataan itu juga menekankan keperluan menghidupkan semula kehidupan para syahid dan wira negara dalam bentuk karya bertulis, dan menganggapnya sebagai satu tindakan strategik untuk penciptaan model dan bimbingan budaya bagi generasi akan datang.

Dalam bahagian lain kenyataan itu dinyatakan: Walaupun teknologi baharu berkembang, buku harus kekal sebagai teras penghasilan kandungan dalam barisan budaya negara. Penggunaan kapasiti alat digital untuk perkembangan penerbitan dinilai sebagai satu keperluan strategik dalam menghadapi perang persepsi musuh.

Kenyataan itu pada akhirnya, menganggap Minggu Buku dan Membaca sebagai satu peluang untuk mentakrifkan semula peranan buku dalam memperkukuh kekuatan lembut Republik Islam, dan menekankan kepentingan mengerakkan elit budaya untuk menghasilkan karya yang bermutu, berwibawa dan membina masa depan selaras dengan keperluan khalayak serta menyediakan mereka untuk memahami konsep dan keperluan ilmu dalam pembinaan tamadun Islam baharu. Tuntasnya, salah satu peristiwa dan kejadian sejarah yang paling mulia dan penuh pengajaran dalam era kontemporari, yang boleh dianggap sebagai antara keutamaan bagi penerbit dan penulis negara yang bijaksana dan berkebolehan, ialah Pertahanan Suci 12 hari menentang perang yang dipaksakan oleh pakatan Amerika, rejim Zionis serta penyokong Barat dan serantau mereka. Dengan izin Allah, pencapaiannya akan membuka jalan untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya para pemuda yang bersemangat dalam mempertahankan revolusi dan tanah air Islam.