Video | Mantan Datuk Bandar NY Kalah Pilihan Raya Kerana Sokong Israel

News ID: 1751870

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Eric Adams, bekas Datuk Bandar New York yang tewas dalam pilihan raya akibat dasar pro-Israelnya, telah mengembara ke Jerusalem Timur untuk mengucapkan kesetiaannya. Beliau berkata kepada penduduk, "Saya telah berkhidmat untuk anda sebagai datuk bandar, tetapi gelaran yang paling ingin saya kekalkan adalah sebagai saudara anda," mengesahkan pendirian kontroversinya yang akhirnya membawa kepada kejatuhan politiknya.