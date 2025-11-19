Laporan Polis Jerman: Jenayah Islamofobia Meningkat Mendadak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul BAit (ABNA): Menurut laporan rasmi yang dikeluarkan hari ini, antara insiden yang paling membimbangkan ialah 31 serangan terhadap masjid di seluruh negara yang mengakibatkan 38 orang cedera.

Jenis jenayah yang paling lazim dilaporkan termasuk:

Penyebaran kebencian dan propaganda anti-Islam

Penghinaan dan ugutan terhadap individu Muslim

Kerosakan harta benda milik Muslim dan institusi Islam

Walaupun identiti lebih 530 suspek telah berjaya dikenal pasti, hanya lima orang yang ditahan setakat ini, menimbulkan kebimbangan mengenai keberkesanan tindakan penguatkuasaan undang-undang.

Pakar hak asasi manusia menyifatkan trend ini sebagai "membimbangkan" dan menyeru tindakan segera.

Dr. Ahmed Schneider dari Pusat Monitoring Hak Asmani Eropah berkata, "Kami menyaksikan dimensi baru dalam eskalasi rasisme anti-Muslim. Data ini harus berfungsi sebagai isyarat amaran kepada semua pihak berkuasa."

Peningkatan ini mengikuti tren yang telah diperhatikan sejak tahun 2024, di mana laporan dari organisasi sivil menunjukkan kenaikan hampir 60% dalam jenayah anti-Muslim berbanding tahun sebelumnya.

Pakar menyatakan bahawa keadaan geopolitik global, termasuk konflik di Gaza, telah menyumbang kepada peningkatan ketegangan dan prasangka terhadap komuniti Muslim di Jerman.

SERUAN TINDAKAN

Beberapa pertubuhan hak sivil kini menyeru:

Pelaksanaan Pelan Tindakan Nasional melawan Rasisme yang lebih berkesan Latihan khas untuk pegawai polis dalam menangani jenayah kebencian Perlindungan yang lebih baik untuk tempat ibadah Muslim Sistem sokongan yang komprehensif untuk mangsa jenayah kebencian

Kementerian Dalam Negeri Jerman dijangka mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai laporan ini dalam masa terdekat.