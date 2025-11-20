Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jauh di dalam peti besi yang tersembunyi di bawah sebuah bangunan, pustakawan Harvard bekerja untuk memelihara keseluruhan jejak budaya Israel. Menurut siasatan akhbar Haaretz Israel, ini bukanlah koleksi akademik yang biasa. Ia adalah usaha rahsia yang disengajakan untuk mencipta sandaran budaya penuh, memastikan memori Israel terus hidup apabila penciptanya dilihat seolah-olah menjangkakan keruntuhan yang tidak dapat dielakkan.

Arkib yang dikendalikan oleh bahagian Judaica Harvard itu telah mengumpulkan repositori jiwa sebuah negara yang menyeramkan: hampir satu juta item, termasuk puluhan ribu jam rakaman radio dan TV, serta berjuta-juta gambar, semuanya menunggu hari di mana ia mungkin menjadi satu-satunya peninggalan yang tinggal.

Sebuah Perpustakaan untuk Roh Esok

Ciri paling menyeramkan tentang koleksi ini adalah kelengkapannya. Ia dengan sengaja menyimpan artifak duniawi sebuah masyarakat yang dijangka akan menghilang:

Risalah sinagog yang pudar dan surat berita kibbutz

Buku kecil peringatan untuk askar yang gugur

Iklan politik dan lukisan kanak-kanak

Bagi pasukan Harvard, ini bukanlah perkara remeh tetapi dokumen sosial yang penting. Bagi seluruh dunia, ia mewakili koleksi kehidupan seharian yang menyeramkan, dipelihara dengan teliti untuk masa depan di mana kehidupan itu tidak wujud lagi.

Premis Mengganggu Yang Memecahbelahkan Sebuah Negara

Kewujudan arkib ini telah menimbulkan rasa tidak senang di Israel. Kepercayaan asas projek ini—bahawa hari-hari negara itu telah bermakna—adalah premis yang sukar diterima oleh ramai.

Penolakan Rasmi: Moshe Mosk, bekas pengarah arkib negara Israel, mengakui beliau enggan bekerjasama dengan pengarah lama Harvard, Charles Berlin, terganggu dengan tanggapan bahawa Israel memerlukan "sandaran" luaran.

Tuduhan Pengkhianatan: Cendekiawan Israel telah menuduh projek ini berpunca daripada kekurangan kepercayaan dalam masa depan negara, memperlakukan negara itu sebagai eksperimen yang ditakdirkan gagal dan bukannya negara hidup yang berkekalan.

Walaupun beberapa institusi Israel secara pragmatik menerima bantuan Harvard untuk pendigitalan dan pemeliharaan, bayangan tujuan utama arkib itu tetap membayangi. Ia berdiri sebagai pertaruhan bernilai berjuta-juta dolar, disimpan dengan selamat di Amerika Syarikat, bahawa eksperimen Israel pada akhirnya akan gagal—sebuah renungan ilmiah yang senyap untuk kematian sebuah negara, yang telah berjalan selama beberapa dekad.