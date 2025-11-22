Video | Kembali Ke Rumah Yang Kosong

News ID: 1753160

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Selepas 22 bulan dipenjarakan dan melalui penyeksaan teruk oleh tentera Israel, tahanan Palestin Naseem Al-Radee akhirnya dibebaskan, hanya untuk dihadapkan dengan kehilangan yang tidak terbayangkan. Dia tetap berteguh tidak mahu bekerjasama dengan penculiknya walaupun diancam akan membunuh keluarganya, dan setelah pulang ke Gaza, dia mendapati ancaman itu telah menjadi kenyataan pahit - isteri dan anak-anaknya telah terbunuh semasa dia dipenjarakan.