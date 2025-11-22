Video | Gedung Putih Anugerah Pembunuh, Abai Mangsa Dalam Kontra Nyata

News ID: 1753166

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Dalam satu tindakan yang kontroversi, bekas Presiden Donald Trump telah meraikan askar-askar Israel yang baru dibebaskan dalam pertukaran tahanan di Gedung Putih, menganugerahkan mereka pingat sebagai "pahlawan" atas keberanian mereka. Pengiktirafan ini amat berbeza dengan tiadanya sebarang penghargaan terhadap kanak-kanak Palestin yang terselamat daripada apa yang digambarkan sebagai genosid dan pembersihan etnik, menonjolkan perspektif yang amat memecah-belahkan mengenai konflik tersebut.