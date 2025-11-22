Video | Kumpulan Israel Galak Diaspora Yahudi Duduki Tebing Barat

News ID: 1753163

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sebuah pertubuhan separa-kerajaan Israel, Nefesh B'Nefesh, secara aktif menggalakkan penghijrahan Yahudi ke Israel melalui pameran yang diadakan di tempat-tempat seperti sinagog di New York. Semasa menggalakkan penghijrahan ini, kumpulan itu dilaporkan mengarahkan bakal pendatang ke komuniti-komuniti di petempatan Tebing Barat, yang dianggap haram di bawah undang-undang antarabangsa, dan operasinya disokong kewangan oleh kerajaan Israel.