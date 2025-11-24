Hezbollah Lebanon Iringi Jenazah Komander Kanannya, Israel Siagakan Pasukan Secara Luas di Sempadan Utara

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hezbollah pada hari Isnin ini mengadakan penghormatan terakhir bagi komander kanan tenteranya, Syahid Haitham Tabatabai, yang syahid semalam dalam serangan udara Israel ke atas sebuah bangunan kediaman di kawasan Hay al-Harik, Dahiya selatan Beirut. Pada masa yang sama, Radio Tentera Israel melaporkan keadaan siaga telah diisytiharkan di utara Palestin yang diduduki.

Hezbollah telah menyeru para penyokongnya untuk hadir dalam majlis penghormatan terakhir buat Syahid Tabatabai serta dua orang anggotanya yang turut syahid dalam serangan yang sama.

Pergerakan itu dalam beberapa kenyataan berasingan semalam mengumumkan kesyahidan empat orang anggotanya dalam serangan yang mensasarkan Tabatabai. Sebuah sumber keselamatan Lubnan juga mengesahkan kepada Al Jazeera bahawa Tabatabai merupakan komander tentera Hezbollah selepas Fuad Shukr - yang dibunuh tahun lepas.

Pembunuhan ini merupakan perkembangan penting dalam siri serangan Israel, memandangkan Dahiya selatan Beirut tidak diserang sejak Jun tahun lepas, dan tiada komander pada tahap ini telah disasarkan sejak gencatan senjata.

Selepas serangan ini, Mahmoud Qomati, Timbalan Pengerusi Majlis Politik Hezbollah, mengumumkan bahawa semua pilihan untuk membalas tindakan sedang dipertimbangkan, dan pihaknya akan meneliti perkara tersebut serta membuat keputusan yang sesuai.

Sementara itu, Joseph Aoun, Presiden Lebanon, menyeru masyarakat antarabangsa supaya memikul tanggungjawab dan bertindak dengan serius untuk menghentikan serangan Israel terhadap Lebanon dan rakyatnya, bagi mengelakkan sebarang ketegangan yang boleh mencampurkan wilayah ini ke dalam krisis.

Sebaliknya, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mendakwa bahawa Haitham Ali Tabatabai, yang disasarkan oleh Israel, bertanggungjawab atas usaha Hezbollah untuk membina semula persenjataan. Beliau mendakwa bahawa Israel tidak akan membenarkan Hezbollah menjadi ancaman kepada keselamatannya.

Tabatabai dilahirkan pada tahun 1968 dan membesar di selatan Lebanon. Beliau menyertai Hezbollah pada usia muda dan pertama kali muncul dalam media pada tahun 2015, apabila beliau terselamat dari satu percubaan pembunuhan Israel di bandar Quneitra, Syria.

AS juga pernah menawarkan hadiah sehingga $5 juta untuk maklumat mengenai Tabatabai. Beliau dianggap sebagai salah seorang komander kanan tentera Hezbollah dan telah memimpin pasukan elit pergerakan itu di Syria dan Yaman.

Dari Sudut Ketenteraan: Latihan Tentera Israel

Dari segi ketenteraan, Tentera Israel telah memulakan latihan mengejut di peringkat Markas Besar Kawasan Galilee Timur, untuk mensimulasikan cara menangani kemungkinan permulaan perang dan pengurusan krisis.

Radio Tentera Israel melaporkan bahawa tentera telah mengaktifkan dan meletakkan sistem pertahanan peluru berpandunya dalam keadaan siap siaga di utara.

Jurucakap Tentera Israel mengumumkan bahawa latihan ini akan berlanjutan selama dua hari dan bertujuan untuk menguji serta meningkatkan kesediaan tentera untuk pelbagai senario. Latihan ini diselia oleh Eyal Zamir, Ketua Turus Am Tentera Israel, dan dimulakan dengan ujian kesiapsiagaan mengejut untuk Briged ke-210 - yang bertanggungjawab di kawasan Golan yang diduduki dan sebahagian Syria.

Latihan ini menilai keupayaan Markas Besar dalam menilai situasi dan membuat keputusan di semua peringkat, dari kesediaan hingga pengurusan pasukan di medan perang. Sepanjang latihan ini, kawasan Golan yang diduduki dan dataran utara akan menyaksikan pergerakan besar-besaran pasukan, bunyi letupan, dan banyak penerbangan pesawat pejuang.