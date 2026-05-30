Trump Tewas Dalam Usaha Paksaan Perjanjian Abraham

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Percubaan keras Donald Trump untuk memaksakan perluasan "Perjanjian Abraham" dan mengaitkannya dengan rundingan bersama Iran telah menemui kegagalan selepas menghadapi tembok bantahan daripada pelbagai negara.

Usaha bekas presiden AS itu untuk menjadikan normalisasi hubungan dengan rejim Zionis Israel sebagai syarat sampingan rundingan Iran gagal mendapat sambutan. Malah, ia dengan tegas ditolak atau disambut dengan senyap dingin oleh negara-negara yang disasarkan.

Menurut laporan akhbar The Hill yang berpangkalan di Washington, inisiatif yang dahulunya dirayakan sebagai kejayaan bersejarah kini dilanda pelbagai cabaran. Perang berterusan Israel di Semenanjung Gaza dan kemarahan awam Arab terhadap dasar-dasar Zionis telah menyebabkan sebarang perbincangan mengenai gelombang normalisasi baharu kelihatan jauh daripada realiti.

Pakistan Paling Lantang

Antara reaksi paling jelas datang daripada Pakistan. Menteri Pertahanannya, Khawaja Asif, menegaskan bahawa menyertai Perjanjian Abraham bercanggah dengan prinsip asas dasar luar negaranya. Beliau secara langsung menafikan sebarang pendekatan rasmi ke arah normalisasi dengan Israel.

Saudi Letak Syarat, Israel Tolak

Kunci kegagalan rancangan Trump juga terletak pada pendirian tegas Arab Saudi. Putera Mahkota Mohammed bin Salman berulang kali menegaskan bahawa sebarang normalisasi dengan Israel memerlukan laluan yang kredibel ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka. Syarat ini konsisten ditolak oleh kerajaan berturut-turut di wilayah pendudukan.

Tekanan Bertukar Pengakuan

Pemerhati menyifatkan desakan Trump untuk mengaitkan rundingan Iran dengan agenda normalisasi sebagai cerminan tekanan hebat yang diterimanya daripada kabinet Israel dan sekutu dalam negeri AS. Mereka mahukan keuntungan politik dan strategik di luar isu nuklear Iran.

Akhirnya, di tengah kegagalan mendapat sokongan, Trump dilaporkan terpaksa mengubah haluan. Beliau mengakui kemungkinan sesetengah negara tidak akan menyertai perjanjian tersebut, satu pengakuan yang mematahkan cita-cita awalnya untuk melukis semula peta kuasa serantau.

Kesimpulan: Projek Gagal di Tengah Perang

Perang Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah mengembalikan isu Palestin ke barisan hadapan perhatian awam dan politik, memaksa beberapa kerajaan memperlahankan atau menghentikan usaha menormalisasi hubungan dengan Israel.

Para penganalisis menyimpulkan bahawa projek normalisasi yang dipromosikan Washington dan Tel Aviv sebagai jalan tidak dapat dielakkan untuk membentuk semula Timur Tengah kini menghadapi ujian berat. Ia gagal kerana berterusannya perang ke atas Palestin dan keengganan negara Arab dan Islam untuk mengaitkan kepentingan serantau mereka dengan normalisasi bersama Israel.