Kapal Rusia dan China Dapat Layanan Khas di Selat Hormuz

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ebrahim Azizi, mengumumkan bahawa kapal-kapal dari Rusia dan China akan menikmati "syarat khas dan layanan istimewa" ketika melalui Selat Hormuz. Pengumuman ini dibuat tanpa memberikan butiran terperinci mengenai bentuk keistimewaan tersebut, namun ia sekaligus memberi isyarat mengenai pendekatan strategik Tehran dalam menguruskan laluan air yang paling strategik di dunia itu.

Menurut Azizi, layanan khas ini adalah cerminan hubungan istimewa Iran dengan kedua-dua kuasa global tersebut. Walaupun beliau tidak menjelaskan sama ada keistimewaan itu melibatkan prosedur pemeriksaan yang dipercepatkan, bayaran transit yang rendah, atau aspek keselamatan, pemerhati politik menilai bahawa langkah ini dilihat sebagai ganjaran diplomatik kepada sekutu Iran di tengah tekanan Barat. Selat Hormuz merupakan laluan utama untuk kira-kira 20% minyak dunia, menjadikan sebarang perubahan dasar di kawasan itu sangat memberi kesan kepada pasaran tenaga global.

Pengumuman penting ini datang ketika isu keselamatan perkapalan di Selat Hormuz semakin menjadi tumpuan utama ketegangan serantau. Sebelum ini, Amerika Syarikat dan sekutunya sering menekan Iran mengenai kebebasan pelayaran di selat tersebut. Dengan memberikan layanan berbeza kepada kapal Rusia dan China, Iran bukan sahaja mengukuhkan pakatan ketenteraan dan ekonominya dengan Moscow dan Beijing, malahan secara tidak langsung mencabar pengaruh kuasa Barat di kawasan Teluk, sekali gus mengubah dinamika keselamatan maritim di salah satu titik paling genting di dunia.