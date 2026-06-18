Pendedahan Operasi Penindasan Paling Ganas Terhadap Tahanan Wanita Palestin di Penjara Damon

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pejabat Penerangan Tahanan Palestin hari ini mendedahkan salah satu operasi penindasan paling ganas di penjara-penjara Israel. Operasi yang berlaku pada 13 Mei di Penjara Damon ini menyaksikan tahanan wanita mengalami penyiksaan fizikal dan mental yang teruk.

Pejabat Media Tahanan Palestin hari ini, Khamis, melaporkan bahawa pentadbiran Penjara Damon Israel pada 13 Mei telah melaksanakan salah satu operasi penindasan paling keras terhadap tahanan wanita, yang disertai dengan pelanggaran fizikal dan psikologi serta penghinaan.

Dalam kenyataan pejabat tersebut dinyatakan: "Unit-unit penindas memaksa tahanan wanita berbaring di atas tanah selama berjam-jam sambil dirantai, sebelum mereka diserang dengan pukulan, seretan dan tendangan."

Ia juga dinyatakan: "Tahanan wanita diperiksa dengan cara yang merendahkan martabat di hadapan pengawal lelaki dan dirantai dengan ganas, menyebabkan kecederaan dan kesan sampingan jangka panjang."

Menurut laporan ini, wanita-wanita ini terpaksa kekal selama berjam-jam dalam keadaan yang menyakitkan dengan rantai dan penutup mata, serta terdedah kepada kata-kata kesat dan sindiran seksual.

Berdasarkan perkara ini, pejabat tersebut menyeru badan-badan hak asasi manusia dan kemanusiaan antarabangsa untuk bertindak segera bagi menghentikan pelanggaran terhadap tahanan wanita, menghukum mereka yang bertanggungjawab, dan memastikan perlindungan mereka.

Menurut laporan Al-Mayadeen, semua tanda menunjukkan bahawa tahanan wanita sentiasa menjadi mangsa penyeksaan dan penghinaan, dan ditahan dalam keadaan yang menyedihkan. Para tahanan ini dari saat penangkapan menjadi sasaran pukulan, penghinaan, cercaan dan makian, dan tindakan tegas terhadap mereka semakin meningkat selepas memasuki pusat-pusat soal siasat; di mana semua kaedah tekanan sama ada psikologi dan fizikal seperti pukulan, perampasan tidur, mengekalkan mereka dalam keadaan terkejut selama berjam-jam, ugutan dan keganasan digunakan.