China: Amaran kepada Israel, Selaraskan Diri dengan Keamanan dan Kestabilan Serantau

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Lin Jian, jurucakap Kementerian Luar China, dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa Beijing sentiasa menyokong keamanan dan kestabilan di Asia Barat dan wilayah Teluk Parsi, dan mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran.

Dia menekankan hubungan strategik China-Iran dengan berkata: "China dan Iran adalah rakan kongsi strategik yang menyeluruh. China bersedia, bersama-sama dengan Iran, untuk berusaha ke arah mengukuhkan dan memperdalam kepercayaan politik bersama, mengukuhkan kerjasama dua hala yang saling menguntungkan dalam pelbagai bidang, dan terus memajukan perkongsian strategik menyeluruh China-Iran."

Jurucakap Kementerian Luar China kemudian, merujuk kepada kebimbangan masyarakat antarabangsa mengenai pelaksanaan fasa pertama memorandum persefahaman dan rundingan akan datang antara kedua-dua pihak, mengeluarkan amaran tegas kepada Tel Aviv dan menegaskan: "Pada masa genting ini, semua pihak yang berkepentingan, termasuk Israel, harus menyelaraskan diri mereka dengan matlamat menyeluruh iaitu keamanan dan kestabilan serantau, dan bukannya bertindak ke arah yang bertentangan, sebaliknya mengambil langkah-langkah konkrit yang bermanfaat dan kondusif untuk pelaksanaan fasa pertama memorandum persefahaman dan memajukan rundingan fasa kedua."

Lin Jian di akhir kenyataannya menekankan bahawa China bersedia untuk terus memainkan peranannya dan bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa, melakukan usaha yang tidak putus-putus untuk merealisasikan keamanan dan kestabilan yang berkekalan di Asia Barat secepat mungkin.

Perlu diperhatikan, amaran China ini dikeluarkan ketika pegawai-pegawai rejim Zionis yang sangat menentang sebarang persetujuan dengan Iran, bertentangan dengan terma memorandum persefahaman, cuba mensabotaj pelaksanaan memorandum persefahaman ini dengan menyerang Lubnan.