Tentera Israel Membunuh Orang Awam Di Kawasan Kejiranan Al-Rimal Di Gaza

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pagi ini, pasukan pendudukan Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai yang menyasarkan orang awam yang kehilangan tempat tinggal di Bandar Gaza, menyebabkan berpuluh-puluh orang terbunuh dan cedera, dan menyebabkan kemusnahan berleluasa kepada rumah, bangunan, dan kedai.

Laporan tempatan menyatakan bahawa pesawat pejuang Israel mengebom sebuah bangunan kediaman di kejiranan utara Al-Rimal di Gaza City tanpa mengeluarkan sebarang amaran terlebih dahulu.

Jurucakap Kompleks Perubatan Al-Shifa mengesahkan bahawa hospital itu menerima tujuh syahid dan berpuluh-puluh orang awam yang cedera, termasuk kanak-kanak.

Jurucakap Pertahanan Awam Mahmoud Basal melaporkan bahawa pasukan penyelamat menemui 19 mayat selepas pengeboman Israel, yang turut mengenai kedai roti dan khemah di kawasan kejiranan Al-Nasser.

Sumber menyatakan bahawa kawasan yang menjadi sasaran padat penduduk dengan keluarga yang dipindahkan disebabkan oleh operasi ketenteraan Israel baru-baru ini dan merupakan rumah kepada banyak pertubuhan komersial.

Hamas mengutuk serangan itu, menyifatkan pengeboman kejiranan Al-Rimal sebagai peningkatan genosid dan perlatihan sengaja bagi mengganas dan memindahkan orang awam.

Dalam satu kenyataan rasmi, Hamas menggelar pengeboman itu sebagai jenayah perang, menuduh pemimpin Israel secara terbuka mengakui rancangan mereka untuk memusnahkan Bandar Gaza dan memaksa penduduknya melarikan diri.

Hamas menggesa masyarakat antarabangsa, negara-negara Arab dan Islam, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan institusi berkaitan untuk mengambil tindakan segera, mengenakan sekatan, dan meminta pemimpin Israel bertanggungjawab atas jenayah kemanusiaan.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel, dengan sokongan penuh dari Amerika Syarikat telah melancarkan operasi pembunuhan beramai-ramai di Gaza, yang ditandai dengan kebuluran, kemusnahan, dan pemindahan paksa sambil mengabaikan rayuan dan keputusan antarabangsa daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa.

Genosid ini telah menyebabkan 63,371 kematian, 159,835 cedera, lebih 9,000 orang hilang, ratusan ribu kehilangan tempat tinggal, dan kematian berkaitan kebuluran berjumlah 332, termasuk 123 kanak-kanak.