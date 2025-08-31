UNRWA Memberi Bahawa Generasi Kanak-kanak Gaza Di Dalam Bahaya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Agensi Bantuan dan Pekerjaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin (UNRWA) mengesahkan pada hari Sabtu bahawa kanak-kanak di Gaza mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, dengan menyatakan bahawa 660,000 kanak-kanak kini tidak bersekolah selama tiga tahun berturut-turut disebabkan perang berterusan Israel, dan kini memasuki bulan ke-23.

UNRWA menyifatkan situasi di Gaza sebagai "perang ke atas kanak-kanak," menyeru perlindungan dan amaran mereka bahawa belia Gaza berisiko menjadi generasi yang hilang.

Agensi itu menggesa gencatan senjata segera dan akses tanpa had untuk kanak-kanak kembali ke sekolah dan meneruskan kehidupan normal.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin mengumumkan bahawa tahun persekolahan baharu akan bermula pada awal September di Tebing Barat yang diduduki, termasuk Baitulmaqdis timur, tetapi akan ditangguhkan sehingga 8 September di kawasan lain.

Kementerian menganggarkan bahawa kira-kira 700,000 pelajar di Gaza telah mengalami gangguan pendidikan akibat konflik dan sasaran selama bertahun-tahun, dan melaporkan bahawa 70,000 pelajar terlepas peperiksaan keluar sekolah menengah mereka selama dua tahun berturut-turut.

Menurut angka terkini Kementerian, dari 7 Oktober 2023 hingga 26 Ogos 2025, lebih 17,085 kanak-kanak berumur sekolah dan 1,261 pelajar universiti terbunuh di Gaza, manakala lebih 25,213 pelajar sekolah dan 2,671 pelajar universiti cedera.

Di Tebing Barat dalam tempoh yang sama, tentera Israel membunuh 108 pelajar sekolah dan 35 pelajar universiti, mencederakan 739 pelajar sekolah dan 231 pelajar universiti, dan menahan 372 pelajar sekolah dan 413 pelajar universiti.

Kementerian juga melaporkan bahawa Israel membunuh 739 pendidik sekolah dan 226 pendidik universiti di Gaza, mencederakan 3,091 kakitangan sekolah dan 1,421 kakitangan universiti.