Saluran 12 Rejim Zionis: Hamas Sibuk Membina Semula Terowong Gaza!

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Saluran 12 televisyen rejim Zionis, memetik pegawai tentera rejim itu, mengakui bahawa anggota pergerakan Hamas sedang membina semula terowong perang di kawasan di mana tentera penjajah aktif.

Pegawai tentera Zionis terus mengaku membina semula kekuatan penentangan dan menambah: "Pejuang Hamas telah membina semula antara 15 dan 20 peratus daripada terowong perang di Semenanjung Gaza."

Mereka berkata: "Tentera Hamas yang tersembunyi menembak ke arah pasukan kami di Gaza dari celah-celah kawasan yang telah dilaporkan hancur sebelum ini. Tambah pula mereka telah menyerang pasukan kami lebih daripada 10 kali dari terowong yang kami hadapi sebelum ini."