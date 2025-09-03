Halangan Kepada Persefahaman Di Antara Pasangan Dalam Islam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Bagi mengenali halangan 'persefahaman di antara pasangan suami isteri di era kini', ayat-ayat al-Quran boleh dijadikan sebagai jalan penyelesaian dan panduan. Al-Quran bukan sahaja bagi menangani masalah, tetapi juga menawarkan penyelesaian asas dan mendalam untuk membina kehidupan yang berjaya dan berasaskan pemahaman bersama.

Halangan persefahaman antara pasangan ialah:

1. "Kurangnya Perbualan Bersemuka, Kasih Sayang Dan Kerencatan Adab":

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang di antara hatimu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(1)



Ayat ini mendasarkan asas kehidupan berumah tangga pada "mudat" (cinta aktif, persahabatan dan kasih sayang) dan "rahmat" (belas kasihan, kebaikan dan pengampunan). Untuk mengatasi kehilangan dalam komunikasi dan luahan kasih sayang, pasangan mesti memberi tumpuan kepada dua tonggak penting ini. Kasih sayang dan belas kasihan memerlukan ungkapan kasih sayang secara lisan dan praktikal, empati, mendengar antara satu sama lain, dan mengelakkan kekasaran dan niat jahat. Ayat ini menunjukkan keperluan untuk mewujudkan suasana damai (“biarkan mereka diam”), yang tidak dapat dicapai tanpa komunikasi dan ekspresi emosi positif.

2. "Perbandingan Tidak Sihat" dan "Peningkatan Jangkaan Tidak Realistik" (Disebabkan oleh Media Sosial):

"Dan jangan sekali-kali kamu mengarahkan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan di antaranya, keindahan kehidupan dunia yang Kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal." (2)

Ayat ini melarang manusia melihat rupa dan harta benda orang lain. Pada zaman ini, apabila media sosial semakin meluas memaparkan kehidupan yang "mewah" dan "ideal", ayat ini mengingatkan pasangan untuk mengelak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kehidupan setiap orang adalah unik dan apa yang kita lihat dalam penampilan kehidupan orang lain mungkin bukan kebenaran yang lengkap. Ketenangan dalaman dan kepuasan dengan apa yang kita ada adalah "rezeki Tuhanmu" yang "lebih baik dan lebih kekal" daripada penampilan dunia yang menipu.

3. "Gangguan Luar" dan "Kekurangan Privasi":

“Jika kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih sesuai untuk kesudahannya”. (3)



Ayat ini menyatakan prinsip kekuasaan Allah dan Rasulullah (SAW) dalam menyelesaikan perselisihan. Walaupun ia adalah mengenai tadbir urus dalam masyarakat, mesejnya juga terpakai kepada hubungan dalam keluarga.

Daripada mengambil perselisihan di luar rumah dan kepada orang di sekeliling mereka (yang sering menawarkan penyelesaian yang tidak produktif), pasangan harus cuba menyelesaikan masalah mereka berdasarkan ajaran Ilahi, dengan merujuk kepada prinsip akhlak Islam dan berunding antara satu sama lain. Ayat ini menekankan bahawa perselisihan harus diselesaikan dalam keluarga, bergantung pada prinsip (agama) yang diterima umum, dan bukan dengan campur tangan luar, yang kadang-kadang membawa kepada perkara yang lebih rumit.

4. "Kesedaran Yang Tidak Mencukupi Tentang Hak", "Kewajipan Bersama Dalam Islam" dan "Tafsiran Status Yang Salah":

"Wanita mempunyai hak yang sama dengan lelaki secara adil, walaupun lelaki mempunyai tahap ˹darjat˺ ki atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.". (4)



Ayat ini merujuk kepada keseimbangan hak dan kewajipan antara lelaki dan wanita, serta "darjat" lelaki. Dalam (kebaikan dan kelayakan) adalah klausa penting untuk kedua-dua bahagian ayat.

Pasangan hendaklah mempunyai pemahaman yang betul dan seimbang tentang hak dan kewajipan bersama mereka dalam Islam. Darjat" lelaki bermaksud tanggungjawab menjaga dan mengurus keluarga, yang disertai dengan fasal "dalam kebaikan" (bukan dalam kezaliman atau ketidakadilan), dan sama sekali tidak bermakna mengabaikan hak dan maruah wanita. Wanita juga mempunyai hak dan kewajipan yang wajib dipatuhi oleh lelaki. Ayat ini menekankan sikap saling memahami dan menghormati hak masing-masing berdasarkan kebaikan dan keadilan.

5. "Tekanan Ekonomi" dan "Kekurangan Kesabaran Dan Daya Tahan Kehidupan":

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (5)



Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan melalui kesabaran dan doa ketika dalam kesusahan.

Dalam menghadapi tekanan ekonomi dan tekanan kehidupan moden, pasangan harus berpaling kepada kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Sabar bermaksud menangani masalah dan cuba menyelesaikannya tanpa kehilangan ketenangan atau menjadi pesimis. Doa dan komunikasi dengan Tuhan juga merupakan sumber ketenangan dan kekuatan rohani yang membantu pasangan menghadapi tekanan luaran dan mencegah kesan negatif mereka terhadap hubungan perkahwinan mereka. Dengan bergantung pada asas agama, pasangan mengatasi halangan untuk memahami dan membina kehidupan yang stabil, aman dan penuh kasih sayang bersama.