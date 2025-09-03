Netanyahu Menasihati Para Menteri Untuk Berdiam Diri Mengenai Rancangan Aneksasi Tebing Barat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengarahkan menteri-menterinya supaya tidak bercakap mengenai usaha rejim untuk melaksanakan kedaulatan ke atas Tebing Barat yang diduduki dan "mendiamkan isu ini" kerana mereka bimbang Presiden AS Donald Trump akan menarik balik sokongan terhadap rancangan itu.

Akhbar Ma'ariv melaporkan pada petang Selasa bahawa: "Netanyahu dijangka mengadakan mesyuarat keselamatan politik untuk membincangkan kemungkinan mengenakan kedaulatan ke atas Yudea dan Samaria (Tebing Barat) dan tindakan balas terhadap Pihak Berkuasa Palestin dan negara-negara yang menyokong langkah ini."

Mesyuarat itu pada mulanya dijadualkan diadakan malam tadi di pejabat Netanyahu berdasarkan rancangan beberapa negara Barat untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin. Bagaimanapun, ia kemudiannya ditangguhkan tanpa memberi sebab atau mengumumkan tarikh baharu, menurut sumber sama.

Akhbar itu memetik sumber-sumber Israel sebagai berkata bahawa isu mengenakan kedaulatan ke atas Tebing Barat "sedang dikendalikan dengan sangat senyap dan tanpa sebarang kenyataan umum." Turut dilaporkan bahawa Netanyahu "telah mengarahkan menteri untuk bercakap sesedikit mungkin tentang pelan mengenakan aneksasi ke atas Tebing Barat."

Akhbar itu menjelaskan bahawa "sebab kerahsiaan ini adalah kerana Israel takut bahawa Trump, walaupun dianggap sebagai kawan Israel, akan berundur daripada sokongan senyap pentadbirannya baru-baru ini untuk pembinaan di kawasan E1 dan malah menentang sebarang langkah untuk mengenakan kedaulatan Israel."

Ogos lalu, Menteri Kewangan paling kanan rejim Israel, Bezalel Smotrich mengumumkan kelulusan pelan penyelesaian di kawasan E1 yang akan memisahkan Baitulmaqdis yang diduduki daripada Tebing Barat. Menurut media Ibrani, kelulusan Smotrich menghidupkan semula "projek E1, yang telah terhenti selama beberapa dekad di bawah tekanan antarabangsa." Projek itu dianggap sebagai halangan strategik kepada penubuhan negara Palestin dan menunjukkan bahawa Israel sedang bergerak ke arah mengilhakan Tebing Barat yang diduduki.

E1 ialah pelan penempatan yang bertujuan untuk menghubungkan Baitulmaqdis ke beberapa penempatan Israel di timurnya di Tebing Barat, seperti Ma’ale Adumim, dengan merampas tanah Palestin di kawasan itu dan menubuhkan penempatan baharu, menghalang sebarang potensi pengembangan Palestin.

Palestin menegaskan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu negara masa depan mereka, berdasarkan resolusi antarabangsa yang tidak mengiktiraf pendudukan Israel di Baitulmaqdis pada tahun 1967 atau pengilhakannya pada tahun 1980.

Dalam nada yang sama, akhbar Ma'ariv melaporkan pada hari Selasa bahawa lawatan Netanyahu akan datang "akan berlaku beberapa hari sebelum pembukaan Perhimpunan Agung PBB di New York, di mana satu peristiwa penting dijangka: Pengisytiharan bersama oleh beberapa negara Barat yang mengiktiraf negara Palestin."

Akhbar itu menambah bahawa "Belgium telah mengumumkan secara rasmi hasratnya untuk menyertai langkah itu, dan Perancis dijangka mengetuai deklarasi itu."

Belgium mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia berhasrat untuk mengiktiraf negara Palestin pada mesyuarat PBB yang dijadualkan pada September dan mengenakan sekatan ke atas kerajaan Israel atas "malapetaka kemanusiaan" yang disebabkan oleh perang Israel ke atas Gaza.

"Di Israel, mereka percaya bahawa Amerika Syarikat akan cuba menghalang acara itu daripada berlaku di buminya, seperti yang berlaku dengan keputusan Setiausaha Negara Marco Rubio untuk menafikan kemasukan ke Amerika Syarikat kepada Mahmoud Abbas," lanjut Maario. "Bagaimanapun, di Israel, mereka tidak menolak kemungkinan memindahkan inisiatif itu ke Eropah, contohnya ke Geneva,” tambah akhbar itu.

Pada hari Jumaat, Amerika Syarikat mengumumkan pembatalan visa untuk beberapa pegawai Palestin dan menghalang mereka daripada menghadiri mesyuarat Perhimpunan Agung PBB. Langkah itu dibuat ketika beberapa negara Barat bersiap sedia untuk mengiktiraf negara Palestin.

Sejak permulaan perang penghapusan di Semenanjung Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel telah meningkatkan jenayahnya, termasuk merobohkan rumah, memindahkan warga Palestin, merampas tanah mereka, dan mengembangkan serta mempercepatkan pembinaan penempatan di Tebing Barat, semuanya sebagai persediaan untuk mempercepatkan pelaksanaan kedaulatan ke atas mereka.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan bahawa penempatan di wilayah Palestin yang diduduki adalah haram dan menjejaskan kemungkinan penyelesaian dua negara (Palestin dan Israel). Selama beberapa dekad, ia telah menyeru mereka untuk berhenti, tetapi tidak berjaya.