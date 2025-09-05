8 Juta Mobilisasi di Venezuela Untuk Melawan Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Venezuela mengumumkan pelancaran unit militia tempatan yang berpangkalan di lebih 15,000 pangkalan pertahanan, di mana lebih 8 juta orang akan digerakkan.

"Dunia telah terkejut dengan mobilisasi besar-besaran kami, sehingga beberapa keluarga di negara ini telah mendaftar sepenuhnya," jelas Nicolas Maduro.

Presiden Venezuela meneruskan: "Pada 5 September, kitaran pengaktifan pertama semua mereka yang telah mendaftar untuk mobilisasi akan berlaku, dan rizab di semua peringkat akan dipanggil."

Maduro seterusnya menyatakan bahawa buat pertama kali dalam sejarah Venezuela, unit militia tempatan akan mula beroperasi pada hari Jumaat, meliputi seluruh negara.

Presiden Venezuela itu menyatakan bahawa objektif utama pembentukan Pasukan Mobilisasi Popular adalah untuk mengukuhkan sistem pertahanan negara dan menjamin "kestabilan, keamanan, kebebasan, kehidupan dan kebahagiaan rakyat."