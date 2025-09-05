Fitnah Siber Israel Terhadap Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut Webino, sebuah perusahaan keamanan siber Israel bernama “Dream” mengeluarkan kenyataan bahawa sebuah kumpulan yang terkait dengan Iran bernama “Keadilan Nasional” telah menjalankan kempen koordibasi sibernya terhadap kedutaan, konsulat, dan organisasi antarabangsa di seluruh pelusuk dunia.

Berdasarkan kenyataan ini, para penyerang menggunakan e-mel pancingan dan pemalsuan surat-menyurat diplomatik rasmi untuk menyasarkan lembaga-lembaga di Timur Tengah, Afrika, Eropah, Asia, dan Amerika. Sebagian besar serangan ditujukan pada kedutaan Eropah dan beberapa organisasi Afrika.

Perusahaan Israel tersebut mengatakan bahawa dalam serangan ini, lebih dari 104 alamat e-mel yang diretas, termasuk akaun Kementerian Luar Negeri Oman di Paris, bagi meningkatkan tahap kredibiliti pesanan tersebut. Sebelumnya, perusahaan yang sama juga menuduh Iran melakukan serangan siber kompleks untuk “menjejaskan kepercayaan antara negara” dan bahkan memengaruhi proses rundingan gencatan senjata Kairo.